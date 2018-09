MŚ Siatkówka. Polska - Brazylia. Paweł Zatorski: ciężko będzie utrzymać ten poziom

Przez cztery lata polska siatkówka żyła legend± złotego medalu mistrzostw ¶wiata z 2014 roku. W niedzielę biało-czerwoni j± podtrzymali, wygrywaj±c w finale mundialu z Brazyli± w fantastycznym stylu 3:0 (28:26, 25:20, 25:23). Więcej o tym meczu przeczytasz TU.

- Długo do nas nie dotrze to, co zrobili¶my na tym turnieju. Jeste¶my podekscytowani i szczę¶liwi, ale pewnie dopiero jutro, gdy emocje opadn±, będziemy ¶wiadomi tego sukcesu. Mamy nadzieję, że kto¶ będzie na nas czekał z małym przywitaniem na lotnisku. Mamy nadzieję, że dali¶my ludziom łzy szczę¶cia po tym finale. Jestem dumny z chłopaków, z drużyny, z trenera, z całego sztabu - powiedział Paweł Zatorski na antenie TVP Sport.

I dodał: - Przed turniejem marzyli¶my, żeby być w "szóstce". To był postawiony przed nami cel. Siatkówka jest jednak nieobliczalna i jest piękna, tym nas urzeka. Ale wiemy, że ciężko będzie utrzymać ten poziom.

Zatorski został wybrany najlepszym libero mistrzostw ¶wiata.

Podium mistrzostw ¶wiata siatkarzy 2018:

1. Polska

2. Brazylia

3. Stany Zjednoczone

Polska – Brazylia 3:0 (28:26, 25:20, 25:23)





Brazylię taranował buldożer Bartosz Kurek. Polski orzeł rozszarpał kanarka i znów jest w niebie. To był wspaniały turniej naszej odrodzonej drużyny!