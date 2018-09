MŚ siatkówka. Bartosz Kurek MVP turnieju! Piotr Nowakowski i Michał Kubiak w najlepszej drużynie

Cóż to był za turniej, cóż to był za finał! Polska nie dała żadnych szans w Brazylii i pokonała j± 3:0 (28:26, 25:20, 25:23). Znalazło to odzwierciedlenie w nagrodach. W najlepszej drużynie znalazło się czterech Polaków i po dwóch Brazylijczyków (srebro) oraz Amerykanów (złoto).

M¦ siatkówka 2018. Brazylia - Polska 0:3. Trzy rzeczy po trzech setach: Orzeł rozszarpał kanarka. Polska mistrzem ¶wiata!

Przyjmuj±cy: Michał Kubiak (Polska), Douglas (Brazylia)

¦rodkowi: Piotr Nowakowski (Polska), Lucas (Brazylia)

Libero: Paweł Zatorski (Polska)

Rozgrywaj±cy: Micah Christenson (USA)

Atakuj±cy: Matthew Anderson (USA)

MVP turnieju: Bartosz Kurek (Polska)

M¦ Siatkówka 2018. Polska awansowała w klasyfikacji wszech czasów