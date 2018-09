Polska awansowała w klasyfikacji wszech czasów

Suicide godzinę temu Oceniono 17 razy 15

Antiga zrobił Kurkowi przysługę życia. W 2014 roku wyrzucił go z kadry, prawdopodobnie za cwaniaczenie i sodówkę, nawet oskarżano go o psucie atmosfery swoj± osob±. Ominęła go impreza XXI wieku w polskiej siatkówce wtedy, zakończona złotem w Spodku. Był najważniejszy w kadrze, a Antiga lekk± ręk± zrezygnował z niego na korzy¶ć Wlazłego, który zast±pił Kurka perfekcyjnie.



Osobi¶cie uważam, że to była ¶wietna decyzja - przede wszystkim dla Kurka. Kto wie, czy wtedy by¶my z nim w składzie wygrali. Prawdopodobnie nie. A raczej na pewno gostek nie wzi±łby się tak do roboty, jak po wygraniu w 2014 Mistrzostwa ¦wiata. Dostał takiego kopa w ryja, że jako tak dobry zawodnik nie ma złota M¦, że wzi±ł się do roboty, głowępopiołem posypał i dzi¶ odbiera MVP. Szacun Bartosz, każdemu odpier**** w życiu, nie każdy się zmienia i wraca do żywych silniejszy. Pozdro wariaty!