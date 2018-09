MŚ siatkówka 2018. Oni znowu to zrobili! Jesteśmy mistrzami świata!

badziewiak66 pół godziny temu Oceniono 8 razy 8

To co zagrali to był kosmos, Brazylia totalnie bezradna. Tak jak mówili po półfinale, że chcą zagrać jeszcze lepszy mecz i dziś tak było. Dziś było równo w każdym elemencie gry, to był diament nie do skruszenia. Może się wydawać że to był łatwy mecz, otóż nie był , tylko Polacy byli dziś z innej galaktyki, nie do ruszenia. Nie pamiętam gry na tak wysokim poziomie polskiej siatkówki, może za Wagnera, ale to była inna siatkówka., choć Wójtowicz i Kurek to dwa brylanty w historii polskiej siatkówki, tak dalecy sobie w czasie i tak bliscy umiejętnościami. Co to będzie za drużyna jak dojdzie jeszcze ten kosmiczny Leon i koledzy Kwolka, Kochanowskiego i Szalpuka ? Złoty medal Igrzysk to byłby hołd oddany całej polskiej siatkówce, Hubertowi Wagnerowi, symboliczne przejęcie miejsca na piedestale.