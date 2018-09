Amerykanie z brązowym medalem mistrzostw świata

W pierwszym niedzielnym meczu w Turynie rywalizowa造 ze sob zespo造 Serbii i Stan闚 Zjednoczonych. Stawk starcia by br您owy medal mistrzostw 鈍iata.

W inauguruj帷ej partii g鏎 byli Serbowie, graj帷y statystycznie gorzej od rywali. Przegrali z nimi atakiem – 48 do 50 procent skuteczno軼i (w tym ledwie 22 procent Marko Ivovica), przyj璚iem (24 do 65 procent) i w bloku 2:3.Pope軟ili jednak o cztery b喚dy mniej od Amerykan闚 i to wystarczy這 im, by wygra 25:23.

Nast瘼na ods這na rozpocz窸a si jednak wysokim prowadzeniem zespo逝 Johna Sperawa – g堯wnie dzi瘯i mocniejszej zagrywce USA i szczelniejszemu blokowi Amerykan闚 (13:7). Kolejne ataki m.in. Langloisa jeszcze bardziej pogr捫y造 „ton帷” ju Serbi – 19:12. Trzeba te przyzna, 瞠 trudno jej by這 walczy, kiedy pope軟i豉 5 bezpo鈔ednich b喚d闚 w ataku i mia豉 dwa zagrania zablokowane (25:17). By這 blisko, by USA uzyska這 podobnie wysok przewag w trzecim rozdaniu meczu, jednak dru篡na Nikoli Grbicia stawia豉 op鏎 atakiem (16:16). W po這wie seta zacz窸a si siatkarska bitwa „na no瞠”. Oba zespo造 gra造 bardzo efektywnie na kontrach, a skuteczno嗆 Luburicia i Sandera w ataku imponowa豉 (62 i 100 procent). Sko鎍zy這 si wygran USA 32:20.

Czwarty set by ostatnim w meczu. W nim serbska dru篡na trzyma豉 „kontakt” z Amerykanami tylko do pierwszej przerwy technicznej. Po niej siatkarze ze Stan闚 Zjednoczonych, a w szczeg鏊no軼i Matthew Anderson i Aaron Russell, zyskali dla swojego teamu przewag w polu serwisowym i ataku. Asa do這篡 r闚nie rozgrywaj帷y USA, Micah Christenson, i jego dru篡na by豉 ju o krok od zwyci瘰twa w meczu (22:16). Ostatecznie Amerykanie wygrali po zagraniu Andersona o blok i b喚dzie Luburicia zza 9. metra (25:19).

Amerykanie zostali br您owymi medalistami mistrzostw 鈍iata 2018.W finale o z這to rywalizowa b璠 dru篡ny z Polski i Brazylii.

Serbia – Stany Zjednoczone 1:3 (25:23, 17:25, 30:32, 19:25)

Polska - Brazylia. Micha Winiarski: Z這to, bo z tak gr mo瞠my wszystko

Volleymob.com: Polska zostanie mistrzem 鈍iata