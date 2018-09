Vital Heynen tonował euforię po meczu ze Stanami Zjednoczonymi [WIDEO]

Pięć setów, wyniszczaj±ca walka, a na koniec wielka rado¶ć. ¦więtowali prawie wszyscy. Prawie, bo Vital Heynen od razu 'wylał kubeł zimnej wody' na polskich siatkarzy. Belg nie pozwolił na euforyczn± rado¶ć. Rozpocz±ł przygotowania do wielkiego finału z Brazyli±.

- Po meczu we łzach ¶ciskali¶my się, ale trener od razu wylał kubeł zimnej wody na nasze głowy i nakazał powrót do hotelu -przyznał Bartosz Kurek. Jeden z bohaterów sobotniego meczu nie mógł nawet spokojnie porozmawiać z dziennikarzami. Heynen natychmiast podbiegł do Kurka i wygonił go do szatni.

Ale w internecie pojawiło się nagranie, na którym słychać co mówił Heynen po meczu.

- Wracamy, zjemy i jutro będziemy ¶więtować - tonował euforię trener.

***

