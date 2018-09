MŚ siatkówka 2018. Polska - Brazylia. Michał Winiarski: Złoto, bo z taką grą możemy wszystko

Łukasz Jachimiak: Michał, krótka piłka: złoto czy srebro?

Michał Winiarski: Złoto.

To teraz trochę się rozwiń.

- Złoto, bo z siatkówk±, któr± pokazali¶my w trzech ostatnich meczach, możemy wszystko. Drużyna gra tak, że wszystkich nas wprawia w duży optymizm. Jeste¶my zespołem, który na pewno jest w stanie wygrać z Brazyli±, obronić tytuł.

Potrafisz krótko i przystępnie wytłumaczyć kibicom, jak to się stało, że znowu mamy ¶wietn± drużynę?

- Ciężko odpowiedzieć na to pytanie tak od razu. Na pewno ten zespół zbudował się w trakcie turnieju. Pokazał, że w trudnych momentach – a było ich dosyć dużo – potrafi się nie to, że odnaleĽć, bo nawet więcej. Nasza drużyna trudne sytuacje wykorzystuje, żeby się wzmacniać, problemy przekuwa w swoje atuty. Po porażkach ten zespół się odrodził, dzięki temu, co przeszedł, stał się dużo, dużo mocniejszy niż był przed startem mistrzostw.

Wszyscy jeste¶my pod wrażeniem przemiany Bartosza Kurka. Na Tobie też to on robi największe wrażenie?

- Bartek gra fantastycznie, w trzech ostatnich meczach zachwycał, to były niesamowite spotkania w jego wykonaniu. W półfinale ¶wietnie zagrał też Michał Kubiak. Był w ataku odej¶ciem dla Fabiana Drzyzgi, gdy nie szło Bartkowi albo raczej gdy nie można było do niego zagrać. Z USA Kurek i Kubiak zagrali kapitalnie, ale wielkie słowa uznania mam dla całego zespołu, dla rezerwowych z podwójnej zmiany, dla Olka ¦liwki. W takich turniejach jak mistrzostwa ¶wiata złota nigdy nie dadz± indywiduali¶ci. My mamy wielki zespół.

Akurat z USA nie radził sobie Artur Szalpuk. Ale tego chłopaka, debiutanta na wielkim turnieju, chyba trzeba mocno wyróżnić?

- Jasna sprawa. Mówiłem wył±cznie o półfinale, a jeżeli chodzi o cały turniej, to Artur jest w nim kapitalny. Z USA miał słabszy dzień, a taki dzień w turnieju, w którym rozgrywa się kilkana¶cie meczów, ma każdy. Super, że Olek ¦liwka wszedł i bardzo pomógł drużynie, ale za wcze¶niejsze występy Artura trzeba bardzo pochwalić. Przecież jak jeszcze Bartek Kurek grał słabiej, to nasz atak głównie zależał od Artura. I Artur dawał radę.

Jeste¶ już trenerem, więc odpowiedz jako trener – Vital Heynen inspiruje czy przeraża swoim niespotykanym podej¶ciem do siatkówki? Wiesz dobrze, jak wielu ludzi powtarzało, że nie buduje się drużyny tak, jak to robi Belg.

- Powiem jedno: trenera rozlicza się z wyników. A wynik Heynena mówi sam za siebie. Ode mnie dla Vitala słowa uznania.