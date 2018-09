MŚ siatkówka 2018. Polska ? Brazylia. Marcin Możdżonek: Bartosz Kurek na to zasłużył. Finał należy mu się jak psu buda

Łukasz Jachimiak: Złoto czy srebro?

Marcin Możdżonek: Złoto.

Złoto, bo?

- Bo dlaczego nie? Chłopaki wszystko mog±, s± nakręceni, widać iskrę w oku każdego zawodnika. Z teoretycznie silniejszym przeciwnikiem w półfinale poradzili sobie bezbłędnie.

Amerykanie byli lepsi tylko teoretycznie, czy siatkarsko trochę nas przewyższaj±, ale nie s± w tym momencie aż tak wielcy mentalnie jak Polacy?

- Amerykanie lepiej zagrywali, lepiej atakowali, lepiej ustawiali blok, ale to my pokazali¶my większe serce, to my lepiej wytrzymali¶my presję. Olbrzymi± presję. Niech się teraz Brazylia boi. My się będziemy bawić siatkówk±.

Przełamujemy uważan± za najmocniejsz± na ¶wiecie ekipę USA, szanujemy Brazylię, ale w żadnym wypadku jej się nie boimy, a przecież jeszcze kilka miesięcy temu do najlepszych sporo nam brakowało. Jak to się stało, że błyskawicznie ich dogonili¶my?

- Wiele czynników się na to składa. Przede wszystkim zespół przyjechał na mistrzostwa dobrze przygotowany. To widać po grze każdego zawodnika. Każdy odgrywa istotn± rolę w grze reprezentacji. Jeden większ±, drugi mniejsz±, co jest normalne, ale każdy ważn±. Jeden trybik by wypadł i już by tego efektu nie było. Bardzo dobrze zagrali¶my pierwsz± fazę, dzięki temu weszli¶my do „szóstki”, a w niej nakręcili¶my się i gramy z meczu na mecz coraz lepiej, coraz pewniej, coraz rado¶niej. Dawno nie widziałem tak graj±cej reprezentacji. Ostatni raz chyba na mistrzostwach ¶wiata w 2014 roku. Mamy też indywidualno¶ci, czego ostatnio brakowało.

Wymień najważniejsze.

- Kubiak, Kurek, Drzyzga, Zatorski. To jest o¶, wokół której kręci się cała reprezentacja.

Historia Kurka jest hollywoodzka. Cztery lata temu tuż przed mistrzostwami został skre¶lony z kadry i ominęło go złoto, jeszcze kilka tygodni temu praktycznie wszyscy twierdzili, że najlepsze za nim, że już nie będzie grał na takim poziomie, jak lata temu. My¶lisz, że je¶li Polska wygra finał, to Kurek dostanie tytuł MVP mistrzostw?

- Nie mi oceniać kto powinien być MVP. Ale z cał± pewno¶ci± Bartek swoj± karier±, po¶więceniem, jakie złożył reprezentacji, zasłużył na ten finał jak mało kto. Jemu to się należy jak psu buda i bardzo mnie to buduje, że on zagra w finale mistrzostw ¶wiata. Z niecierpliwo¶ci± czekam meczu z Brazyli± i tego jak Bartek będzie grał.