MŚ Siatkówka 2018. Otwarty Polsat, tak jak cztery lata temu pokaże Polska - Brazylia. Finał w sumie w pięciu telewizjach! Również TVP

Trudno przypomnieć sobie transmisję z wydarzenia sportowego, która byłaby pokazywana w naszym kraju na pięciu różnych kanałach telewizyjnych. Dobra gra naszych siatkarzy na rozgrywanych w Bułgarii i we Włoszech mistrzostwach ¶wiata sprawiła, że Polacy dzi¶ o 21:15 powalcz± z Brazylijczykami o złoty medal tej imprezy. Zapowiada się zatem powtórka z finału turnieju rozgrywanego 4 lata temu w Polsce. Inna będzie jednak ranga medialna tego wydarzenia.

Wcze¶niej tylko Polsat

Prawa do rozgrywanych nad Wisł± Mistrzostw ¦wiata 2014 posiadał Polsat, ale wszystkie mecze pokazywał w specjalnie utworzonych i kodowanych kanałach Polsat Volleyball. Znakomite występy biało-czerwonych, przed telewizorem nie trafiały do szerokiej rzeszy fanów, chociaż kluczowe mecze turnieju i tak miały bardzo dobr± ogl±dalno¶ć (półfinał mistrzostw z Niemcami przyci±gn±ł przed telewizory 2 mln widzów co dało kodowanej stacji 16,6% udziałów w rynku). Finałowe starcie z Brazylijczykami przy sporej presji ze strony kibiców, mediów, a nawet polityków Zygmunt Solorz zadecydował się jednak odkodować i pokazano je na głównej antenie Polsatu.

Do wyboru do koloru

Z łatwym dostępem do M¦ 2018 problemów nie ma. Turniej pokazywany jest w kodowanych, ale szeroko dostępnych kanałach Polsat Sport i Polsat Sport Extra. Dodatkowo Cyfrowy Polsat występy biało-czerwonych transmitował też w dostępnym naziemnie kanale Super Polsat. Licencję na mecze Polaków nabyła również TVP i prezentowała je na dwóch ogólnodostępnych antenach.

Cyfrowy Polsat zadecydował, że mecz finałowy, tak jak cztery lata temu, powinien trafić również na najważniejsz± antenę tego nadawcy. Zmieniono zatem niedzieln± ramówkę tak, by widzowie głównego Polsatu mogli ogl±dać w akcji ostatni występ ekipy Vitala Heynena na tych mistrzostwach.

Oznacza to, że jedne z najważniejszych w ostatnich latach spotkań dla polskiej siatkówki będzie można ogl±dać w sumie w pięciu telewizjach: Polsacie, Super Polsacie, Polsacie Sport, TVP 2, TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl.

Pocz±tek transmisji w Polsacie o godz. 21:05. Przedmeczowe studio rusza w Polsacie Sport o 19:30 (o 20:05 w TVP Sport, a o 20:30 w TVP 2).

Mecz o trzecie miejsce USA - Serbia od 17:00 transmitowany będzie w Polsacie Sport, TVP 2 i TVP Sport.

Poprzedni finał M¦, w którym Polska pokonała Brazylię 3:1 ¶rednio na antenach Polsatu i Polsatu Volleyball ogl±dało 9,6 mln widzów.