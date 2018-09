MŚ siatkówka 2018. Piotr Nowakowski, filar reprezentacji Polski nie zagra w finale? Rzecznik wyjaśnia

Piotr Nowakowski to podstawowy ¶rodkowy kadry Polski prowadzonej przez Vitala Heynena. 30-letni gracz na co dzień występuje w Treflu Gdańsk. W ostatnim meczu biało-czerwonych, w półfinale z USA, zawodnik zdobył 8 punktów, szczególnie daj±c się rywalom we znaki w bloku – zarówno pasywnym, jak i punktowym.

Po meczu Piotr Nowakowski nie rozmawiał z dziennikarzami w mix zone. Swoj± decyzję tłumaczył zmęczeniem, póĽn± por± i doskwieraj±cym mu bólem pleców. - Przepraszam – powiedział polskim przedstawicielom prasy.

W niedzielę ¶rodkowy nie wzi±ł udziału w porannym treningu Polaków.

- Na razie dementuje pogłoski o tym, że przez uraz pleców Piotr Nowakowski nie zagra w spotkaniu finałowym z Brazyli±. Proszę pamiętać, że w dni meczowe zawodnicy sami decyduj± o tym czy chc± brać udział w zajęciach treningowych, czy nie. Widocznie ¶rodkowy uznał, że jest na tyle zmęczony, że zostanie w hotelu – mówi Sport.pl rzecznik Polskiego Zwi±zku Piłki Siatkowej, Janusz Uznański.

Gdyby miało się okazać, że Nowakowski jednak nie zagra, byłaby to dla naszej kadry wielka strata. - Ogl±daj±c powtórkę meczu z USA my¶lałem sobie „Kurczę, ależ to do¶wiadczenie Piotrka kapitalnie widać”. On ma 30 lat, człowiek musi spędzić lata na boisku, żeby mieć takiego czuja. Tego się nie da z dnia na dzień nauczyć, trzeba mnóstwo czasu grać. Z Nowakowskiego emanuje pewno¶ć siebie, spokój. W bardzo wielu sytuacjach mnóstwo zawodników nie zachowałoby się tak jak Piotrek. On w najważniejszych momentach robi co¶ innego niż pozostali. On i wy¶mienicie realizuje taktykę, i ma to co¶, co powinien mieć jeden z najlepszych ¶rodkowych ¶wiata - mówi w rozmowie ze Sport.pl Daniel Pliński, który przez lata grał z Nowakowskim w kadrze na ¶rodku siatki.

W niedzielę o 21.15 Polska zagra z Brazyli± w finale mistrzostw ¶wiata. Będzie to powtórka z meczu o złoto sprzed czterech lat. Wtedy biało-czerwoni prowadzeni przez Stephane'a Antigę wygrali z Canarinhos 3:1.

