MŚ siatkówka 2018. Bierki? Szachy? Warcaby? Co Vital Heynen robi na tablecie w czasie meczu? Wyjaśniamy

Vital Heynen z pewno¶ci± jest jednym z najbardziej ekspresyjnych trenerów ¶wiata. Jedni to lubi±, innych to drażni, ale jego zachowanie niezmiennie zastanawia i dziwi od lat.

W czasie meczów selekcjoner Polaków lubi rozmawiać z zawodnikami tak samo, jak z sędziami. Jego dyskusje s± raz gło¶niejsze, a raz spokojniejsze, ale jeden element jego pracy jest niezmienny – notorycznie korzysta z tabletu w czasie spotkania. Czego na nim szuka?

- Vital Heynen lubi patrzeć na powtórkę, czy streaming danej akcji, zwracaj±c uwagę na poruszanie się poszczególnych zawodników w bloku. Patrzy na ruchy i na tej podstawie może ocenić, czy popełnili¶my bł±d w obronie, czy bloku – mówi nam statystyk reprezentacji Polski, Robert KaĽmierczak. - W czasie meczu liczby również s± dla niego warto¶ciowe, ponieważ na ich podstawie buduje zmiany czy konkretne warianty taktyczne na dany moment – dodaje.

W czym jeszcze to pomaga belgijskiemu selekcjonerowi? - Fajnie jest to, że od momentu, w którym razem pracujemy, ocenia u graczy konkretne warto¶ci – za dane zagranie przyznaje okre¶lon± liczbę punktów. Dzięki temu ma obraz zawodnika w wybranym obszarze gry w konkretnym secie – mówi Robert KaĽmierczak. - To mu pomaga. Moj± rol± jest to, by stream był jak najbardziej płynny. Od wielu lat Vital powtarza mi, że przesyłanie danych działa na kablach, a nie na Wi-Fi, więc na każdej hali musimy być „okablowani”. Jest przy tym trochę roboty, ale on jest zadowolony. Czasem lepsze jest też dla drużyny, że w czasie przerwy trener podejdzie do komputera, a nie do zespołu. Jest bardzo ekspresyjny – przyznaje statystyk biało-czerwonych.

Czy takie patrzenie na mecz to norma w ¶wiecie siatkarskich trenerów, czy nowo¶ć, któr± wprowadził Vital Heynen? - Pierwszy raz się z czym¶ takim spotkałem. Wiem, że inni trenerzy również spogl±daj± na liczby, ale nie widziałem, by który¶ miał taki system, jak Vital – kończy Robert KaĽmierczak.

Przed Polakami ostatnie spotkanie tegorocznego siatkarskiego mundialu. Zespół prowadzony przez Vitala Heynena wzorem 2014 roku o złoto zagra z Brazyli±. Pocz±tek spotkania w niedzielę o 21.15.