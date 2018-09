MŚ siatkówka 2018. "Jesteśmy mistrzami świata!" zdarzy się po raz drugi? Polska zmierzy się z Brazylią o złoto

W niedzielę polska reprezentacja siatkarzy zagra o złoty medal mistrzostw ¶wiata z Brazyli±. Będzie to powtórka sprzed czterech lat, kiedy biało-czerwoni grali w finale mundialu w katowickim Spodku. Dla Canarinhos jest to pi±ta okazja do zdobycia medalu z najcenniejszego kruszcu z rzędu.

21 wrze¶nia 2014 roku historia polskiej siatkówki zyskała złoty kolor. Po 40 latach od ostatniego zwycięstwa w mistrzostwach ¶wiata prowadzeni przez Stephane'a Antigę biało-czerwoni wygrali w katowickim Spodku siatkarski mundial, pokonuj±c w finale Brazylię 3:1 (18:25, 25:22, 25:23, 25:22). W składzie zespołu znaleĽli się Mariusz Wlazły, Dawid Konarski, Fabian Drzyzga, Paweł Zagumny, Piotr Nowakowski, Marcin Możdżonek, Andrzej Wrona, Karol Kłos, Michał Winiarski, Michał Kubiak, Rafał Buszek, Mateusz Mika, Paweł Zatorski i Krzysztof Ignaczak. W niedzielę Polacy stan± przed szans± na obronę tytułu mistrzowskiego. Rywal będzie ten sam, ale otoczenie inne – hala Pala Alpitour we włoskim Turynie. Cztery jakże długie lata Co działo się z Polakami przez cztery lata od zdobycia medalu mistrzostw ¶wiata? Wiele choć nie zawsze dobrego, czego najlepszym dowodem jest to, że w tym czasie biało-czerwoni mieli aż trzech trenerów – Stephane'a Antigę, Ferdinando De Giorgiego i Vitala Heynena. Zespół znad Wisły po 2014 roku nie zdołał wywalczyć żadnego złotego medalu. Największym osi±gnięciem, które paradoksalnie nie przyniosło kadrze wiele rado¶ci, było 3. miejsce w Pucharze ¦wiata 2015, które ostatecznie nie dało jej upragnionej kwalifikacji olimpijskiej. Finalnie udało się j± wywalczyć, jednak okoliczno¶ci pokazały, że w drużynie zaczęło co¶ pękać. Najważniejsz± imprezę czterolecia rozgrywan± w Rio de Janeiro Polacy zaczęli od zwycięstw z Egiptem, Iranem i Argentyn±. Następnie przegrali z Rosj± 2:3 i pokonali Kubę. Awansowali do ćwierćfinału i na tym zakończyła się ich gra w turnieju – ulegli Stanom Zjednoczonym 0:3. Po odpadnięciu z igrzysk padły mocne słowa ze strony zawodników. Mówiono, że chcieli odej¶cia z kadry ich trenera, Stephane'a Antigi. Ze szkoleniowcem się rozstano i rozpoczęto poszukiwania jego następcy. Padło na Ferdinando De Giorgiego, który w Polsce pracował dwa lata. Przej±ł ZAKSĘ Kędzierzyn-KoĽle i z zespołu, w którym wielu gwiazd nie było, dwukrotnie uczynił mistrza PlusLigi. Włochowi zaufano, jako jego asystentów dobieraj±c Oskara Kaczmarczyka i Piotra Gruszkę. Polskie akcenty miały być gwarantem ¶wietnej komunikacji w zespole na linii trener-zawodnicy, jednak nie przyniosły oczekiwanych skutków. Pod wodz± De Giorgiego zespół zagrał 13 oficjalnych spotkań międzynarodowych, z czego przegrał 7 – w tym dwa kluczowe: na rozpoczęcie rozgrywanych w Polsce mistrzostw Europy z Serbi± i w barażach tej imprezy ze Słoweni±. Sztab zwolniono. Mówiono o tym, że kolejnym trenerem, który obejmie reprezentację będzie Polak. Został nim jednak „szaleniec” z Belgii, Vital Heynen, który w 2014 roku wywalczył z Niemcami br±zowy medal mistrzostw ¶wiata, choć do tej pory nikt nie mówił o tym, że ta kadra może mieć jakiekolwiek medalowe aspiracje. Belgii dał z kolei 4. miejsce w mistrzostwach Europy. Do tej pory belgijski szkoleniowiec prowadził biało-czerwonych w 28 spotkaniach oficjalnych, które nie były meczami towarzyskimi. Wygrał z nich 18, przegrał 10. Doprowadził zespół do finału mimo że niewielu ludzi wierzyło w trenera i drużynę, która od czterech lat uznawana była za ważnego, ale nie najważniejszego pretendenta do zdobywania tytułów. M¦ Siatkówka 2018. Polska - Brazylia. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja w TV i online w internecie Belgijski sposób na siatkówkę Bartosz Kurek, Damian Schulz, Dawid Konarski, Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz, Piotr Nowakowski, Jakub Kochanowski, Mateusz Bieniek, Michał Kubiak, Aleksander ¦liwka, Artur Szalpuk, Bartosz Kwolek, Paweł Zatorski i Damian Wojtaszek – ten zespół w niedzielę zagra o złoty medal mistrzostw ¶wiata. Wiele z personalnych decyzji Viatala Heynena wzbudziło dyskusję. Na siatkarski mundial zabrał tylko 3 ¶rodkowych, jednego do¶wiadczonego na tego typu imprezach przyjmuj±cego, dwóch mistrzów ¶wiata juniorów z 2017 roku i Bartosz Kurka jako atakuj±cego. Eksperci z niedowierzaniem kiwali głowami, pokazuj±c uchybienia i nieprzemy¶lane decyzje Heynena, krytykuj±c jego kłótliwo¶ć z sędziami, nadmierne „psychologizowanie” czy „głupie gry”, które stały się nieodzownym elementem jego treningów. Okazało się, że byli jednak ludzie, którzy go nie w±tpili w wybrane przez niego metody. Byli to siatkarze polskiej kadry. - Na pewno on kupił chłopaków, a dla mnie jest to bardzo dobry znak – mówił w jednym z ostatnich wywiadów w Sport.pl ekspert siatkarski, były zawodnik i trener, Wojciech Drzyzga. Nie patrzymy wstecz, idziemy po nowe Polska kadra zagrała na turnieju w Bułgarii i we Włoszech 11 meczów. 3 spotkania przegrała. Teraz zmierzy się z Brazyli±, która występuje w finałach imprezy już pi±ty raz z rzędu (w tegorocznym mundialu wygrała 10 z 11 spotkań, uległa tylko Holandii). To wła¶nie biało-czerwoni w 2014 roku przerwali jej złot± passę z 2002, 2006 i 2010 roku, a w 2006 roku roku Canarinhos złoto wygrali wła¶nie z zespołem ówcze¶nie prowadzonym przez Raula Lozano. Dla Brazylii tegoroczny mundial to także nowa sytuacja. Aktualni mistrzowie olimpijscy wci±ż wypracowuj± nowy model drużyny, w której nie ma już Murilo, Leandro Vissotto, Sergio czy Rodrigao. Nie ma również twórcy sukcesów Canarinhos, czyli Bernardo Rezende, który po kilkunastu latach pracy zrezygnował z prowadzenia drużyny po zdobyciu złota w Rio. Ci przeciwnicy nie maj± sobie nic do udowodnienia, bo klasę potwierdzali już wielokrotnie. Na boisku spotkaj± się w niedzielę o 21.15.