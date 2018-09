MŚ Siatkówka 2018. Aaron Russell: Polacy byli od nas lepsi

edza4 2 godziny temu Oceniono 3 razy 3

Pocz±tek złego to końcówka 1 seta gdzie z pokażnej przewagi 6,7 punktów zrobiło się 24:22 i to był koszmar,który odbił się w 2 i 3 secie na szczę¶cie wszystko wróciło do normy w 4 secie. Zastanawia jednak pokażna ilo¶ć błędów własnych chyba 29 (24 Amerykanie) pomijam błędy serwisowe ale dużo było takich zwłaszcza po wybloku gdzie piłka bezkarnie wpadała w okolicach końca boiska albo tuż za końcow± lini± a wszyscy zawodnicy znajdowali się w okolicach 3,4 m boiska i nie było komu bronić tyłów,które to piłki można było spokojnie zebrać i odpowiedzieć kontr±.My¶lę że Brazylia jest do ugryzienia ale trzeba unikn±ć sytuacji które pozwoliły Amerykanom odżyć z nasz± pomoc±,przecież Brazylijczycy to nie nadludżie.