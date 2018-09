MŚ siatkówka 2018. Polska ? USA 3:2. Kurek bił, Zatorski bronił, Kubiak robił jedno i drugie [OCENY]

Zawodników oceniamy w szkolnej skali 1-6.

Piotr Nowakowski 5+

W ataku 4/6, do tego cztery punkty blokiem i mnóstwo (15) ¶wietnych zagrywek floatem. Asa nie było, ale błędu też ani jednego. ¦wietny mecz najbardziej do¶wiadczonego z naszych ¶rodkowych.

Dawid Konarski 5+

Wchodził na zmiany i bardzo pomagał. Bardzo dobra skuteczno¶ć ataku – 4/6. Do tego dwa bloki.

Bartosz Kurek 6-

To jest ten moment, w którym statystykami naszego atakuj±cego nie trzeba się przejmować, bo bez patrzenia w nie widać, że facet gra koncerty. Jest solist±, a jednocze¶nie dyrygentem chóru. Chociaż to złe porównanie. On jest tym żołnierzem, za którym id± pozostali. W ataku 24/45 (53 proc.), do tego aż pięć punktów blokiem. W sumie 29 punktów. Trochę słabsza zagrywka, bez asa. Ale nie żartujmy, że to problem.

Mateusz Bieniek 3

W ataku 1/3, bez punktów blokiem i zagrywk±. Szybko zmieniony.

Jakub Kochanowski 5-

Wszedł za Mateusza Bieńka i to była dobra zmiana. Najmłodszy w drużynie (urodził się dokładnie tego samego dnia co również najmłodszy Bartosz Kwolek – obaj maj± po 21 lat), a bardzo pewny. W ataku 3/5, jeden punkt blokiem, jeden zagrywk±. Ta kolejny raz była bardzo dobra.

Fabian Drzyzga 5-

Amerykanie serwowali niesamowicie, my mieli¶my problemy w przyjęciu, więc i Drzyzga nie miał łatwo. Solidny, dobry poziom trzymał, ale znów zdarzały mu się niedokładno¶ci we współpracy ze ¶rodkowymi, a i do skrzydeł nawet przy dobrym przyjęciu grał czasem za krótko, a czasem wyrzucał zbijaj±cych za antenkę. ¦wietny był w polu serwisowym, zanotował trzy asy.

Grzegorz Łomacz 5-

Dawał dobre zmiany, potrafił uspokoić sytuację. Nasza podwójna to bardzo pewna podwójna w dużej mierze dzięki niemu.

Michał Kubiak 5+

W ataku 18/33, jeden blok, trzy asy serwisowe. Ofensywa na wielki plus. Defensywa też. Dużo obron, a przyjęcie najlepsze po Pawle Zatorskim. Odebrał ponad 20 serwisów, na nim rywale zrobili dwa asy.

Artur Szalpuk 3

Bardzo trudny mecz dla naszego przyjmuj±cego. W ataku 4/13, ale dostał mnóstwo piłek praktycznie nie do skończenia. W przyjęciu bardzo męczony przez rywali. „Strzelili” w niego 14 razy, zrobili na nim dwa asy, miał tylko 14 proc. pozytywnego odbioru. Ocena nie jest wysoka, ale niska też być nie może. Artur nie poddawał się ani przez moment. Dopóki grał, walczył, pomagał w obronie.

Aleksander ¦liwka 4+

Zmienił Szalpuka i w ofensywie może nie szalał (1/3), ale bardzo pewnie radził sobie w przyjęciu. Zagrywkami krzywdy Amerykanom nie robił, ale też żadnej nie zepsuł.

Paweł Zatorski 6-

Był ¶wietny. Rozbrajał amerykańskie bomby serwisowe, swoim niewielkim przecież ciałem momentami zakrywał pół boiska po polskiej stronie siatki. Amerykanie bili w¶ciekle, ale asa na nim nie zrobili, choć odebrał prawie 30 ich zagrywek. W obronie bardzo czujny, podbił sporo ważnych piłek.

Pozostali nie grali albo grali zbyt krótko, by ich ocenić.

