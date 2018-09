MŚ Siatkówka 2018. Polska - Brazylia. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja w TV i online w internecie

Polska reprezentacja nie wygrała z kadr± Stanów Zjednoczonych od Pucharu ¦wiata w 2015 roku. PóĽniej zagrała z ni± cztery mecze (dwa za kadencji Vitala Heynena, jeden za Stephane'a Antigi i jeden za Ferdinando De Giorgiego) i wszystkie przegrała. To wła¶nie Amerykanie zamknęli biało-czerwonym drogę do półfinału ostatnich igrzysk olimpijskich, triumfuj±c 3:0. Polacy mieli sobie więc wiele do udowodnienia w spotkaniu o finał tegorocznych mistrzostw ¶wiata. I udowodnili. Po ¶wietnym meczu pokonali Amerykanów 3:2!

Gdzie obejrzeć mecz Polska - USA

Półfinałowym rywalem Polski w mistrzostwach ¶wiata byli siatkarze ze Stanów Zjednoczonych. Do finału awansowali biało-czerwoni, wygrywaj±c z Amerykanami 3:2 (25:22,20:25, 23:25, 25:20, 15:11). W finale Polacy zmierz± się z Brazyli±, która w pierwszym półfinałowym meczu pokonała Serbię 3:0.

Transmisja w TV i online internecie

Mecz Polska - USA transmitowany w telewizji będzie zarówno przez Polsat Sport, jak i kanały telewizji publicznej. Spotkanie obejrzeć można również za po¶rednictwem serwisu sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport.

Transmisje:



19:30 - Polsat Sport

19:35 - TVP Sport, serwis sport.tvp.pl i aplikacja TVP Sport

21:05 - TVP 1