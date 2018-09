MŚ siatkówka 2018. Polska - USA. Stephane Antiga: Polska mi imponuje. Możecie wygrać ze wszystkimi

Łukasz Jachimiak: Poprowadziłe¶ Polskę w stu meczach, za Twojej kadencji osiem razy grali¶my z USA, a wygrali¶my tylko dwa spotkania. Teraz pod wodz± Vitala Heynena przegrali¶my oba mecze z Amerykanami. Dlaczego oni s± dla nas najtrudniejszym rywalem ze wszystkich?

Stephane Antiga: Stany s± bardzo trudnym rywalem nie dla Polski, tylko dla każdego. Oni graj± bardzo, bardzo dobrze. W tym roku trzy razy grała z nimi Kanada, któr± prowadzę, i nie wygrali¶my ani razu. Dla mnie od pocz±tku mistrzostw Stany były ich faworytem, bo maj± najmniej słabych stron. Praktycznie ich nie maj±. S± w stanie w każdym elemencie zrobić wszystko dobrze. Je¶li miewaj± gdzie¶ kłopoty, to chyba tylko w przyjęciu.

To nasza nadzieja? Polska może zagrywać tak dobrze, że odrzuci rywala od siatki i spowoduje jego kłopoty w innych elementach?

- Tak, Polska musi utrudnić rozegranie Christensonowi. Ale – niestety – i na wysokiej piłce amerykańscy skrzydłowi s± bardzo skuteczni. Poza tym Stany ¶wietnie graj± „pajpa”. W każdym ustawieniu, każdy przyjmuj±cy potrafi to robić. Dlatego bardzo ciężko jest ich zatrzymać. USA to naprawdę kompletny zespół. Bardzo mocno zagrywaj±, atakuj±, blokuj±, broni±.

A jak oceniasz Polskę Vitala Heynena? Podoba Ci się gra naszego zespołu?

- Oczywi¶cie! Oczywi¶cie! Gracie imponuj±co. Polska mi naprawdę imponuje. Stany s± faworytem, ale pokonanie ich przez Polskę jest naprawdę możliwe. W pi±tek z Włochami tego pierwszego seta zagrali¶cie wspaniale, dzień wcze¶niej z Serbami też grali¶cie bardzo dobrze. Bardzo mi się Polska podoba, widzę, że wszystko jest możliwe, możecie wygrać ze wszystkimi.

Który z naszych zawodników zrobił według Ciebie największy postęp?

- Wygrali¶cie tak łatwo mecze z Serbami i tak łatwo zrobili¶cie co trzeba z Itali±, bo wszyscy grali ¶wietnie. Ale muszę wyróżnić Michała Kubiaka. On jest wszędzie. Bardzo dużo w tej ostatniej fazie turnieju daje też Mateusz Bieniek. Robi różnicę, a przecież rzadko jest tak, że to ¶rodkowi j± robi±. No i jeszcze oczywi¶cie Bartosz Kurek. ¦wietnie widzieć, że gra tak dobrze.

Czujesz satysfakcję, że trzy lata temu namówiłe¶ go, żeby w reprezentacji grał na ataku?

- W drugim meczu z Serbi± miał 72-procentow± skuteczno¶ć w ataku. To jest bardzo, bardzo dobrze. Widzę, że gra na tym samym poziomie, co w 2015 roku w Japonii na Pucharze ¦wiata. Tam był znakomity i teraz znów jest znakomity. Na igrzyskach w Rio w 2016 roku Bartek też grał ¶wietnie. Dobrze, że w tym roku w kadrze Polski wrócił na atak, bo wiem, że to jest jego pozycja, na niej on jest najskuteczniejszy, może dać drużynie najwięcej. I jest najszczę¶liwszy, kiedy gra na ataku. Bartek jest lepszym atakuj±cym niż przyjmuj±cym, a imponuj±ce jest to, że może grać i w jednej, i w drugiej roli.

Wasz mecz ze Stanami na Pucharze ¦wiata był jednym z najlepszych za Twojej kadencji, prawda? Wygrali¶cie 3:1 po ¶wietnej wymianie ciosów. Pamiętam, że wychodziło Wam wszystko, a czym według Ciebie wtedy wygrali¶cie?

- Wszystko nam funkcjonowało, ale zagrywka była naszym najmocniejszym elementem. Bez niej ze Stanami się nie wygra, ona jest najważniejsza.

W sobotę w Turynie Polska będzie zagrywać i wygrywać?

- Typuję, że Polska wygra.

Tak mi mówisz, bo tak wypada, bo może tak by¶ chciał? Czy mimo że bardzo cenisz Stany, naprawdę widzisz dla nas szansę?

- Polska ma szansę, to naprawdę widać. Ale też wiadomo, że chcę, żeby tak się ten półfinał skończył.

