MŚ siatkówka 2018. Daniel Pliński dla Sport.pl #12: 70-30 dla USA. Ale to nie znaczy, że Polska przegra. Wilfredo Leon będzie się musiał bardzo starać, żeby trafić do "szóstki"

Daniel Pliński to mistrz Europy z roku 2009 i wicemistrz ¶wiata z roku 2006. Po zakończeniu siatkarskiej kariery został ekspertem nc+, a w trakcie mistrzostw ¶wiata jest ekspertem Sport.pl

Łukasz Jachimiak: Tematem numer jeden musi być półfinał z USA, ale najpierw porozmawiajmy o meczu z Włochami, a wła¶ciwie o pierwszym secie, bo tyle grali¶my na poważnie, a póĽniej oszczędzali¶my siły.

Daniel Pliński: Było kapitalnie. Znów jestem w szoku, że zagrali¶my aż tak dobrze. To był wy¶mienity set. Twarda, twardo i jeszcze raz twardo, bardzo dobrze w kontrataku Kubiak z Kurkiem, no Włosi nie mieli żadnych szans. Zupełnie nie mieli jak nas ugryĽć. Od naszej drużyny emanuje duża pewno¶ć siebie. A jak na pocz±tku była taka akcja, że Zajcew zagrywał, Włosi mieli kontrę, ale Giannelli stoj±cy na aucie został trafiony piłk± odbit± od naszego bloku, to pomy¶lałem, że nie do¶ć, że fantastycznie gramy, to jeszcze mamy szczę¶cie. A szczę¶cie w sporcie jest ważne.

Chyba trochę nieszczę¶liwie dla nas ułożyła się sytuacja w grupie I, bo w półfinale łatwiej byłoby zagrać z Brazyli± niż z USA, prawda?

- Zgadza się. Ale jedn± ważn± rzecz widać – że Amerykanie maj± problem ze zmiennikami. Powiedzmy, że maj± zmiennika na rozegraniu i na ¶rodku. I tyle.

Prawda, ale za to pierwsz± „szóstkę” maj± znakomit±. Jak sprawić, żeby kilku graczy z niej miało takie kłopoty, na które trener John Speraw chciałby reagować zmianami?

- To jest problem, bo Amerykanie w pięciu, a czasami nawet w sze¶ciu graj± bardzo mocn± zagrywkę, konsekwentnie ryzykuj±, nie zwracaj± uwagi na to, że co¶ zepsuj±. Amerykanie graj± najlepiej na ¶wiecie. Zastanawiałem się kiedy¶, co można zrobić w siatkówce, żeby grać jeszcze lepiej. Wydawało się, że już wszystko w siatkówce wymy¶lono i już nic nowego nie można wprowadzić. A Amerykanie wprowadzili co¶ takiego. Oni graj± najwięcej na ¶wiecie „pajpa”. Okazuje się, że ta akcja jest najskuteczniejsza. „Pajp” od kilku lat jest obecny w taktyce każdego zespołu, ale w żadnym nie był nadrzędnym elementem taktycznym. A w ekipie USA czym¶ takim się stał.

Jak ugryĽć USA? Trzeba grać przez cały czas tak jak w pierwszym secie z Włochami? Czy jeszcze lepiej, o ile da się grać jeszcze lepiej?

- Jak ich ugryĽć? Pytanie jest bardzo trudne. Musieliby¶my ¶wietnie zagrywać, mocno odrzucić ich od siatki. Ale Amerykanie maj± dwóch skrzydłowych – Andersona i Sandera – którzy ¶wietnie sobie radz± z trudniejszymi, wysokimi piłkami. No i maj± najlepszego rozgrywaj±cego, Christensona. Mimo to widzę, że my bardzo dobrze blokujemy i wierzę, że jeste¶my w stanie powstrzymać nawet Andsersona i Sandera. Tylko musimy bardzo dobrze zagrywać, żeby maksymalnie utrudnić im zadanie. USA to drużyna kompletna, faworyt mistrzostw. Ostatnio się zastanawiałem czy który¶ zawodnik naszej reprezentacji miałby szansę grać w „szóstce” USA.

I co Ci wyszło? Kto¶ by się zmie¶cił?

- (długa chwila milczenia) Zastanawiałem się bardzo mocno i na dwóch pozycjach miałem zawahania. Ale my¶lę, że amerykańskiej „szóstki” bym nie zmieniał.

Gdzie miałe¶ te zawahania?

- Na jednym ¶rodku i na jednym przyjęciu.

Ewentualnie wstawiłby¶ Amerykanom Kubę Kochanowskiego i Michała Kubiaka?

- Tak, Kubę mógłbym ewentualnie wrzucić za Davida Smitha, a Michała ewentualnie za Aarona Russella.

Ale ewentualnie, bo nie czujesz, że takie zmiany jeszcze podniosłyby poziom amerykańskiej drużyny?

- Nie, bo ten poziom jest tak wysoki, że nie trzeba nic zmienić. Ale to nie znaczy, że my ze Stanami przegramy.

Wierzysz, że nam może wyj¶ć ¶wietny mecz, a im nie aż tak dobry, na jaki ich stać?

- Dokładnie. W takich meczach naprawdę często decyduje dyspozycja dnia. Moim zdaniem Amerykanie na 10 meczów z nami powinni wygrać siedem. Ale dla nich to też będzie psychicznie trudny mecz. Najtrudniejszy z takich 10, bo może dać wszystko, a może też zabrać wszystkie marzenia, które sportowiec sobie wymarzył. To jeden dzień, dwie godziny, wynik jest otwarty.

Jasne, ale procentowo jest jednak 70-30 dla USA?

- Mówię otwarcie, że tak to wygl±da. Ale nie zawsze faworyt wygrywa. Być może w sobotę będzie jeden z tych trzech meczów na 10, który Polska jest w stanie wygrać. Cieszmy się, że mamy taki mecz, bo jeszcze kilka dni temu wielu z nas nie wierzyło, że dojdziemy do tego miejsca. Mogli¶my być poza „szóstk±”, zawodnicy mogli już być w domach. My¶my już bardzo dużo wygrali.

Pełna zgoda. I będzie trzeba o tym pamiętać, nawet gdyby¶my zajęli czwarte miejsce.

- Popatrzmy na twarze chłopaków z naszej drużyny. Młody Kochanowski, młody Szalpuk, odkurzony, ¶wietnie graj±cy Kurek. Nikt się nie spodziewał, że oni będ± aż tak mocni. Wszystko idzie w dobrym kierunku, aż strach się bać, co będzie, jak Leon doł±czy do kadry. Kogo wtedy posadzimy na ławce?

Rywalizacja będzie ¶wietna.

- Jeszcze tydzień temu miałem plan, co zrobić, ale przez ostatnie dni tyle się wydarzyło, że Leon będzie się musiał bardzo starać, żeby trafić do naszej szóstki, ha, ha.

Co kombinowałe¶ tydzień temu?

- Ale to było tydzień temu, zaznaczam. Kombinowałem, że dobrze byłoby nie ruszać w „szóstce” Kubiaka i Szalpuka, a Leona warto byłoby wrzucić na atak.

Jeszcze wtedy Kurek się zacinał, więc wiele osób my¶lało tak jak Ty. Teraz w Kurku widzisz już pewniaka?

- Bartek gra na tak wysokim poziomie, że nie ma co go ruszać. Często jest tak, że lepsze jest wrogiem dobrego. Bartek robi nam cał± robotę, zagrał trzy ¶wietne mecze z rzędu. I zauważ najważniejsz± rzecz – to były trzy mecze z megawielkim ci¶nieniem. Bartek sobie z tym poradził. Wielu ludzi w±tpiło, że on może być liderem reprezentacji. Teraz udowodnił, że nim jest. Moim zdaniem Bartek Kurek już jest największym wygranym tych mistrzostw. A może być jeszcze lepiej, bo teraz jego i chłopaków czeka już tylko ta – jak to mówi Tomek Hajto – truskawka na torcie, któr± jest granie o medale.