Brazylia pierwsza w grupie. Zła informacja dla Polski? Z kim zagramy, jeśli awansujemy?

spectator_zm godzinę temu Oceniono 2 razy 2

No cóż, my za bardzo pokombinować nie możemy. Liczenie na porażkę 0:3 i zdobycie 61 małych punktów, tak, by zająć 2 miejsce za Serbią, to byłaby iście diabelska kalkulacja. Zwłaszcza w meczy z Włochami. Nie do przyjęcia!

Pozostaje sprężyć 4 litery i wygrać pierwszego seta, by mieć spokój. Jeśli tak się stanie, emocje opadną. Wyjdą rezerwowi i końcowy wynik będzie bez znaczenia. Co przyjmiemy z absolutnym zrozumieniem...