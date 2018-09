Włochy - Polska. Czy może nastąpić kataklizm?

Za Heynena dwa z 34, za De Giorgiego - jeden z 15, za Antigi - dwa ze 100. Co to za wyliczenia? Prawdopodobnie zupełnie niepotrzebne zestawienie meczów z ostatnich czterech lat przegranych Przez Polskę tak wysoko, jak wysoko musiałaby ona przegrać w pi±tek w Turynie z Włochami, by nie awansować do półfinału mistrzostw ¶wiata.

W grupie J rozegrano dwa z trzech spotkań. W ¶rodę Serbia pokonała Italię 3:0, w setach 25:15, 25:20 i 25:18. W czwartek Polska wygrała z Serbi± 3:0, w setach 28:26, 28:26, 25:22. Przed starciem Włochy - Polska tabela wygl±da tak:

1. Serbia 3 punkty, bilans małych punktów +15

2. Polska 3 punkty, bilans małych punktów +7

3. Włochy 0 punktów, bilans małych punktów - 22

Stany nas biły

Italia wyeliminuje Polskę tylko pod warunkiem, że pokona j± 3:0 i zdobędzie o 15 małych punktów więcej. Przykładowy wynik 3:0, 25:20, 25:20 i 25:21 da już awans drużynie Heynena. Bo w takim przypadku Polska miałaby trzy punkty, bilans setów 3:3 i bilans małych punktów minus siedem, a Włosi mieliby również trzy punkty, również bilans setów 3:3, a bilans małych punktów: minus osiem.

Pod wodz± Heynena z 34 rozegranych meczów Polska przegrała 10, a w stosunku 0:3 - cztery. Dwa razy nasz zespół był w małych punktach gorszy od rywala o co najmniej 15 tych punktów. Oba przypadki miały miejsce w starciach z USA w Lidze Narodów. Najpierw w fazie interkontynentalnej w Hoffman Estates było 0:3, 20:25, 19:25 i 19:25 (w małych punktach 58:75), następnie w Final Six w Lille było 0:3, 26:28, 17:25, 18:25 (w małych punktach 61:78).

Nie było Kubiaka, było tournee, była inna Polska

Wniosek? Dotkliwa porażka może się zdarzyć, ale jest mało prawdopodobna. Mecze ze Stanami przyszły w trudnym dla naszej kadry czasie. Wtedy Heynen jeszcze nie grał sprawdzon± „szóstk±”, nie miał do dyspozycji Michała Kubiaka, a w pierwszym przypadku nasz zespół był bardzo zmęczony tournee po ¶wiecie.

Aż takich lań, jakie musieliby¶my dostać od Italii, żeby odpa¶ć, niemal nie dostawali¶my nawet podczas nieudanej kadencji Ferdinando De Giorgiego. Pod wodz± Włocha w ubiegłym roku Polska rozegrała 15 meczów, przegrała aż osiem. Najmocniej rozbiła nas Rosja, wygrywaj±c w Katowicach w Lidze ¦wiatowej 3:0 (25:22, 25:17, 25:21), czyli w małych punktach 75:60.

Jeszcze rzadziej takie porażki notowała kadra pod wodz± Stephane’a Antigi. Z Francuzem za sterami w sposób, który w pi±tek oznaczałby katastrofę, przegrali¶my zaledwie dwa ze stu spotkań – w 2014 roku w Bydgoszczy w Lidze ¦wiatowej z Brazyli± 0:3 (21:25, 16:25, 17:25) i w 2016 roku w Nancy w Lidze ¦wiatowej znów z Brazyli± 0:3 (28:30, 21:25, 16:25).

W sumie przez ponad cztery lata nasza reprezentacja rozegrała 149 oficjalnych meczów. Pięć z nich przegrała tak wysoko, jak nie może przegrać w pi±tek w Turynie. ¦rednio tak słaby mecz Polakom trafia się raz na 30.

Trudno nie uznać, że Włosi stoj± przed arcytrudnym zadaniem. Zwłaszcza że Polska gra bardzo dobrze, a oni maj± ze swoj± gr± duże kłopoty.

