MŚ siatkówka 2018. Daniel Pliński dla Sport.pl #11: Heynen mnie drażni, wiem, że drażni też zawodników, ale jest najlepszy. Kurek? Wrzucił nas do czwórki

Łukasz Jachimiak: Bilans małych punktów Italii wynosi minus 22, a Polski – plus siedem. Bawimy się w matematykę? Zastanawiamy się czy możemy nie awansować do półfinału mistrzostw ¶wiata?

Daniel Pliński: Nie ma żadnych szans, żeby nie było nas w „czwórce”. Szybko policzmy: Włosi musieliby wygrać z nami 3:0, w setach 25:20, 25:20 i 25:20. Niemożliwe. My¶lę, że jeste¶my w półfinale, razem z Serbami. Nie wiem czy wygramy mecz z Włochami, ale gramy za dobrze, żeby nie urwać im seta. A to sprawi, że małych punktów nie będzie trzeba liczyć.

Pomówmy o tym, jak dobrze gramy.

- Na Twitterze napisałem, że Vital Heynen to najlepszy trener, jakiego mieli¶my w czterech ostatnich dekadach.

Dlaczego oceniasz go aż tak wysoko? Przecież mieli¶my Raula Lozano, który zapocz±tkował rewolucję, mieli¶my Daniela Castellaniego, z którym zdobyli¶my historyczne mistrzostwo Europy...

- Dużo rozmawiam z Pawłem Woickim [to jeden z asystentów Heynena], jak już ci mówiłem. Mamy z Pawłem bardzo podobne spojrzenie na siatkówkę, a Paweł mi dużo mówi o Heynenie. Obserwuję trenera i widzę, że jest tak, jak Paweł mówi. Oczywi¶cie Heynen mnie drażni, gdybym był zawodnikiem, to jego reakcje by mi przeszkadzały. Wiem, że on czasami drażni zawodników. My¶lę, że Kuba Kochanowski mógłby być wkurzony po meczu z Serbi±, że został tak szybko wkurzony.

Oczywi¶cie, przecież dostał trzy piłki, skończył jedn±, ale wszystkie trzy Fabian Drzyzga wystawił mu bardzo niedokładnie.

- Tak, poza tym wybory Fabiana były złe, bo jak Kurek był w drugiej linii, to Serbowie bardzo mocno się nastawiali na zablokowanie naszego ¶rodka. Kuba został zmieniony bardzo szybko, po tych nieudanych atakach i po zepsutej zagrywce. Ale przecież ta zmiana na Mateusza Bieńka była kapitalna.

W ataku 5/6, cztery bloki i trzy asy – statystyki Bieńka s± jak laurka dla niego.

- Ta zmiana ¶wiadczy o tym, że Heynen ma niesamowitego czuja. Gdyby mnie trener zmienił po dwóch nieudanych akcjach, to ja byłbym tak wkurzony... Nieprawdopodobnie.

Wyobrażam sobie.

- Każdy zawodnik jest w takiej sytuacji wkurzony, bo nie dostaje możliwo¶ci wej¶cia w mecz. Ale wiesz, Heynen zrobił tak± zmianę, że wprowadzony go¶ciu wymiatał na boisku. Zacz±ł nawet blokować jak nie on.

Za MVP spotkania uznano Bartosza Kurka, a nie Mateusza, ale czepiać się nie będziemy, bo Bartek też zagrał rewelacyjnie, prawda?

- Oczywi¶cie. Bartek złapał pewno¶ć siebie. Po jego dwóch zepsutych zagrywkach na pocz±tku meczu miałem obawy czy to udĽwignie, ale jednak dał radę.

W ataku był ¶wietny (13/18, 72 proc. skuteczno¶ci), a i serwisem bardzo pomógł, notuj±c dwa asy w końcówkach drugiego i trzeciego seta.

- Ja Bartka dobrze znam, znam jego mentalno¶ć. Widzę, że się chłop niesamowicie mocno dĽwign±ł na tych mistrzostwach. My¶lę, że on już czuje, że jest liderem drużyny. I to jest megaważne. W ogóle zauważ jedn± rzecz – Serbowie w pierwszym i w drugim secie teoretycznie kontrolowali grę.

Zgadza się, przełamywali¶my ich w końcówkach.

- My ukradli¶my te dwa sety. I to bardzo dobrze o naszej drużynie ¶wiadczy.

Skoro mówisz, że dobrze znasz Bartka Kurka, to pomóż mi zinterpretować jego zachowanie ze strefy mieszanej. Po swoich wielkich meczach zatrzymuje się tylko na minutę, na pytania odpowiada półsłówkami i ucieka. Jest aż tak skoncentrowany wył±cznie na grze czy po prostu to taki typ człowieka?

- Cały Bartek. Każdy ma swoj± filozofię życia. S± ludzie, którzy po ważnym zwycięstwie piej± z zachwytu, bo się zbliżaj± do medalu. A Bartek jest inny. To jest kapitalny człowiek, znam go prywatnie, to jest bardzo dobry chłopak, dobry człowiek. I bardzo dobry siatkarz. Pamiętaj też, że Bartek był bardzo mocno krytykowany. I Heynen też, za to, że tak mocno stawiał na Bartka. A teraz drugi mecz z rzędu Kurek zagrał kapitalnie i co by nie mówić, wrzucił nas do pierwszej „czwórki” mistrzostw ¶wiata. Pamiętaj też, że cztery lata temu Bartek został odsunięty od drużyny, a bez niego drużyna została mistrzem ¶wiata. To zostało w jego głowie. Teraz bardzo mu zależy na medalu. Nie podkulił ogona, walczy. I teraz zbliża się do tego medalu, a zadanie jest trudniejsze niż w 2014 roku, bo gramy w Bułgarii i we Włoszech, a nie w Polsce. U siebie naprawdę łatwiej osi±gn±ć sukces.

Jeste¶ w stanie powiedzieć, że Polska wywalczy w Turynie medal?

- W „czwórce” wszystko może się wydarzyć. Możemy mówić, że woleliby¶my w półfinale wpa¶ć na Brazylię, bo teoretycznie Amerykanie s± poza zasięgiem. Ale wszystko się może wydarzyć. Amerykanie zagrali z Rosjanami kapitalny mecz. Kapitalny mecz – podkre¶lam. A wygrali tylko 25:22, 25:23 i 25:23. To pokazuje, że poziom jest megawyrównany. Dlatego mówię, że wszystko się może zdarzyć. Możemy zostać mistrzami ¶wiata, ale też możemy zaj±ć czwarte miejsce.

Jeszcze raz, na koniec – nie boisz się, że jednak nast±pi kataklizm i nie wejdziemy do tej „czwórki”?

- Teoretycznie to się może wydarzyć, ale my¶lę, że nasze odpadnięcie jest nierealne. Je¶li by¶my wypadli poza „czwórkę”, to by było bardzo nieuczciwe, bo na ni± zasługujemy.