MŚ siatkówka 2018. Polska ? Serbia 3:0. Kurek jak maszyna, Bieniek superrezerwowym [OCENY]

Zawodników oceniamy w szkolnej skali 1-6.

Piotr Nowakowski - 4+

W ataku wykorzystywany bardzo rzadko (1/2), ale bardzo pożyteczny w bloku (dwa punkty, kilka ważnych wybloków), dobry na zagrywce, nękał rywali swoimi firmowymi floatami.

Bartosz Kurek - 6-

Może bez punktu blokiem i z pięcioma zepsutymi zagrywkami, ale za dwa asy, a przede wszystkim za fantastyczne ataki ocena musi być niemal idealna. Kurek skończył 13 z 18 ataków. To daje kosmiczn±, 72-procentow± skuteczno¶ć.

Artur Szalpuk - 5-

Niezawodny w końcówkach, bardzo pewny nawet w najtrudniejszych sytuacjach, za to musi być wyższa nota. W sumie w ataku 9/18, dobre serwisy, mimo że bez asów. Przyjmował 10 razy, nie dał się ustrzelić zagrywk±, zanotował 50 procent skuteczno¶ci.

Fabian Drzyzga - 4

Za mało gry ze ¶rodkowymi, a z Jakubem Kochanowskim gra bardzo niedokładna. Siatki nie czy¶cił, mimo dobrego przyjęcia.

Grzegorz Łomacz - 4+

Bardzo pomógł dogonić Serbów w pierwszym secie. Grał dokładnie niż Drzyzga. Choć i on nie potrafił wyczy¶cić siatki tak, jak czasami robił to Jovović.

Michał Kubiak - 5-

Jeden as, trzy bloki, w ataku 56 proc. skuteczno¶ci (9/16), 48 proc. pozytywnego przyjęcia, a w niego Serbowie celowali najczę¶ciej (25 razy). Kapitana jak zwykle wszędzie było pełno. Dwóch serwisów nie przyj±ł, ale jakie to ma znaczenie wobec tego, co daje w trudnych końcówkach i siatkarsko, i mentalnie?

Mateusz Bieniek - 6-

W ataku 5/6, trzy asy, cztery bloki. Znakomite wej¶cie z kwadratu dla rezerwowych.

Paweł Zatorski - 4+

Przyjmował 18 razy, dwukrotnie dał się ustrzelić. Pozytywnie przyj±ł 56 proc. zagrywek. W obronie dobry. Kolejny udany mecz naszego libero. Ale może być jeszcze lepszy.

Pozostali nie zagrali albo zagrali zbyt krótko, by ich ocenić.

