MŚ siatkówka 2018. Oni znowu to zrobili! 3:0 z Serbią i krok od awansu Polaków do półfinału!

W ¶rodę Serbowie w swoim pierwszym meczu trzeciej rundy pokonali Włochów 3:0. To oznaczało, że w spotkaniu z Polakami wystarczyło im wygrać tylko set, by przypieczętować awans do półfinału mistrzostw ¶wiata. Przed biało-czerwonymi był z kolei jeszcze mecz z gospodarzami z Italii. Je¶li starcie serbsko-polskie zakończyłoby się wynikiem 3:1 dla zespołu Vitala Heynena, wtedy drużynie znad Wisły wystarczyłoby triumfować w jednym secie z Włochami, by zameldować się w półfinale. Nie potrzebowała ona jednak takich kalkulacji – wygrała 3:0.

Choć pocz±tkowo wynik spotkania oscylował w granicach remisu (7:8), to spotkanie nie rozpoczęło się dla Polaków najlepiej. Dwa błędy Jakuba Kochanowskiego w ataku i jego zepsuta zagrywka utrudniły biało-czerwonym grę. Co więcej, Marko Ivović dwukrotnie wykorzystał niedokładno¶ć polskiego przyjęcia, podczas gdy biało-czerwoni dodatkowo sami sobie szkodzili – jak w akcji, w której wnioskowali o piłkę niesion± rywali, a sami nie zauważyli, że atak jednego z nich wpada w dziewi±tym metr. Jovović ¶wietnie czytał polski blok, daj±c Aleksandarowi Atanasijevicowi okazje do wbijania siatkarskich „gwoĽdzi” (24:23). Wkrótce jednak as Michała Kubiaka dał nadzieję na pozytywny dla Polaków finisz partii, któr± taktycznym atakiem skończył Szalpuk (28:26).

Do pierwszej przerwy technicznej liderem zespołu był Bartosz Kurek, który w poprzedniej partii skończył 6/8 ataków, a kolejn± zacz±ł z bilansem 3/3. Jeden skuteczny zawodnik w ataku przy dwóch popsutych zagrywkach to było jednak za mało, by prowadzić z Serbami (5:8). Wynik udało się Polakom wyrównać na 13:13 – dzięki zagrywce Mateusza Bieńka, zdenerwowaniu rywali i ich błędom oraz blokowi Kubiaka. To wła¶nie kapitan biało-czerwonych i jego póĽniejsze dwa ataki dały zespołowi prowadzenie 16:14. Choć przeciwnicy wyrównali przy serwisie Urosa Kovacevica (17:17), to końcówka należała do biało-czerwonych. Brawurowy atak Szalpuka i ¶wietne zagranie Kubiaka znów zamknęły partię przy 28:26 dla biało-czerwonych.

Fenomenalny pocz±tek trzeciego seta na swoim koncie miał Michał Kubiak – trzy razy zaatakował w brawurowy sposób, by następnie efektownie cieszyć się razem z kolegami ze zdobytych punktów (8:6). Serbowie starali się sprowokować Polaków, za co sędzia ukarał oba zespoły czerwonymi kartkami, jednak ta sytuacja tylko dodatkowo „nakręciła” biało-czerwonych (10:8), a ich rywali zanadto zdenerwowała (15:13). Choć póĽniej as Kovacevica i bł±d w ataku Kubiaka doprowadziły do remisu (18:18), to po serii zepsutych zagrywek atak Kurka i jego as dały Polsce dwa punkty przewagi (22:20). Blok na Serbach i „gwóĽdĽ” Bieńka dały biało-czerwonym zwycięstwo 3:0 (25:22).

Kolejny mecz Polaków w pi±tek o 21.15. Rywalem będ± Włosi.

