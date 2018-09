Włosi chcą utrudnić zadanie Polakom

W ¶rodę Włosi przegrali 0:3 z Serbi± w meczu, który rozpocz±ł rywalizację w grupie J mistrzostw ¶wiata. W stawce jest jeszcze Polska. Dwie najlepsze ekipy z tej trójki awansuj± do półfinałów, które odbęd± się w sobotę.

>> M¦ siatkówka. Polska - Serbia. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja w TV, stream online

W czwartek włoskie media zaczęły pisać, że kadra Italii chciałaby zmienić godzinę swojego pi±tkowego meczu z Polsk±. Chęć przesunięcia spotkania z godziny 21.15 na 17.00 jest motywowana potrzeb± odpoczynku przed ewentualn± gr± w półfinale.

>> M¦ siatkówka 2018. Polska - Serbia, czyli mecz o wiele. Serbowie graj± o awans

To uzasadnienie co najmniej dziwne. Włosi s± na razie daleko od gry w „czwórce”. A je¶li niekorzystnie ułoży się dla nich wynik meczu Polska – Serbia (zostanie rozegrany w czwartek o godzinie 20.30), to ich sytuacja stanie się bardzo trudna.

Kiedy spłynęły informacje o włoskich zamiarach, w hali Pala Alpitour w Turynie do pracy przygotowywał się Robert KaĽmierczak. Statystyk reprezentacji Polski od Sport.pl dowiedział się o nowym pomy¶le gospodarzy mistrzostw.

>> M¦ siatkówka 2018. Konarski i Bieniek mię¶niakami, dobrze regeneruj±cy się Kurek. Polska kadra okiem fizjoterapeuty

- Chc± odpocz±ć przed półfinałem? Szkoda, że nie pomy¶leli o tym wcze¶niej. Im nie chodzi o półfinał, tylko chc±, żeby¶my mieli jak najmniej czasu na odpoczynek przed meczem z nimi – stwierdził KaĽmierczak. – Niestety, my¶lę, że mog± te godziny zmienić – dodał nasz statystyk.

Na zmianie godziny rozpoczęcia meczu zależy Włoskiemu Zwi±zkowi Piłki Siatkowej, ale raczej nie zgodzi się na to telewizja RAI, która pokazuje mistrzostwa i nie chce zmieniać swojej ramówki.