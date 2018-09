Konarski i Bieniek mięśniakami. Polska kadra okiem fizjoterapeuty

Sara Kalisz: Polska kadra ma tylko jednego fizjoterapeutę. To nie za mało, jak na tak długi turniej i mecze, które w ostatniej fazie gra się dzień po dniu?

Tomasz Pieczko (fizjoterapeuta kadry): - Taka liczba fizjoterapeutów w kadrze jest wyłączną decyzją trenera. Poza mną dysponujemy jednak jeszcze szkoleniowcem od przygotowania fizycznego, Fons Vranken, który w przeszłości również pracował w tym zawodzie, więc w razie czego zaoferował swoją pomoc. Zawodnicy o tym wiedzą. Jeśli jest nadmiar pracy, to wtedy mogą się do niego zgłosić.

Wiem, że zdarzało się w przeszłości, że zespół był masowany do 3.00 w nocy. Jak jest teraz?

- Jest sporo pracy, ale Vital ma regułę, opierającą się na tym, że najlepszą regeneracją jest sen. Staram się jak najszybciej wykonać swoją pracę, by zawodnicy mogli się wyspać. Jeśli gramy mecz o 20.30, to staram się zakończyć masaż do 1.30.

Ile poświęca pan czasu na jednego siatkarza?

- Średnio jednego siatkarza masuje się od półgodziny do godziny.

Który przychodzi najczęściej?

- Najczęściej odwiedzają mnie ci zawodnicy, którzy grają w danym spotkaniu. W okresie przygotowawczym przychodzą prawie wszyscy. Pracujemy głównie nad nogami, barkami i plecami. Na razie jesteśmy bez większych kontuzji, ale w przypadku zawodników, którzy grają mecz po meczu czuć, że zmęczenie się nakłada.

Którzy siatkarze najszybciej się regenerują?

- Regeneracja zależy od predyspozycji każdego zawodnika. Libero mają łatwiej, ponieważ oni raczej nie skaczą. Sporo poruszają się na boisku, ale ich obciążenia się zdecydowanie mniejsze w stosunku do graczy, wykonujących ataki.

Jak znoszą obciążenia najbardziej eksploatowani zawodnicy np. Bartosz Kurek?

- Bartosz Kurek w miarę dobrze trzyma się w czasie tego rodzaju turniejów. Nie ma mocno przeciążonych mięśni i poszczególnych części ciała. Jest dobrze przygotowany do każdego meczu.

A kto jest największym „mięśniakiem” kadry?

- Najbardziej zbudowanym typowo mięśniowo zawodnikiem jest Dawid Konarski. Zdziwię niektórych, ale Mateusz Bieniek ma również bardzo rozbudowaną muskulaturę. Jest co masować.

