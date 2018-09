Polska ? Serbia. Grbic: Wystarczy nam jeden set? Myślę, że wystarczą trzy

Łukasz Jachimiak: Srecko Lisinac ocenił, że zrobiliście Włochom to, co Polska zrobiła Wam.

Nikola Grbić: Tak. I myślę, że teraz to będzie inna gra z wami niż ta sprzed kilku dni.

Jesteście w stanie rozegrać dwa znakomite mecze z rzędu, dzień po dniu?

- Oczywiście mam nadzieję, że tak, ale wiem, że będzie o to bardzo trudno. Jeśli będziemy blisko poziomu z meczu z Włochami, to będę usatysfakcjonowany.

Włoscy dziennikarze pytali Pana o mecz z Polską.

- Nie [trener najwyraźniej nie chce rozwijać tematu - słyszeliśmy, jak Włosi pytali o mecz Polska – Serbia, mając nadzieję, że Serbowie wygrają].

Sebastian Pawlik: Rywale się odgrażają? Na pewno będą mieli trochę obaw

Po porażce z Polską w Warnie powiedział Pan, że chciałby zagrać z naszą drużyną w tym turnieju jeszcze raz. Zrewanżowanie się za bardzo wysoką porażkę to dla Was kwestia honoru?

- Kiedy przegrywasz tak jak wtedy, to chcesz zagrać jeszcze raz i przekonać się, jaka jest naprawdę różnica między zespołami.

W Warnie przekonywał Pan, że nigdy w życiu nie przegrał meczu celowo. Po tym, co pokazaliście w meczu z Włochami, niektórym trudno uwierzyć, że kilka dni temu zależało Wam na zwycięstwie.

- To Wasz punkt widzenia. Ale to nie było tak. Wyjaśniałem już, co się stało w Warnie. My tam straciliśmy mnóstwo energii. Zagraliśmy bardzo trudny mecz z Rosją i następnego dnia przenieśliśmy się z Włoch do Warny. Na to straciliśmy mnóstwo sił, a zaraz musieliśmy grać z Francją i Argentyną. Z Polską próbowaliśmy zagrać najlepiej jak potrafimy, ale już nie mieliśmy energii. A trafiliśmy na rewelacyjny występ Polski. Teraz mieliśmy dwa dni na odzyskanie sił, na naładowanie baterii. Udało nam się to zrobić i myślę, że tym razem na mecz z Polską nasze baterie się nie rozładują.

Wystarczy Wam wygrać jednego seta, żeby zakwalifikować się do półfinału.

- Myślę, że trzy sety to będzie wystarczająco dużo.

Przygotowaliście się w jakiś inny sposób na ten mecz z Polską?

- Przygotowaliśmy się na mecz z Wami w Warnie i od tego czasu niewiele się zmieniło. Ważniejsze od przygotowania będzie podejście emocjonalne.

