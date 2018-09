MŚ siatkówka 2018. Włochy - Serbia 0:3. Ludzie Grbicia straszą

Nie wolno wstrzymywać ręki

Iwan Zajcew po dwóch fazach mistrzostw zajmował drugie miejsce w rankingu najlepiej atakuj±cych zawodników turnieju. Włoch miał ¶wietny procent skuteczno¶ci – 58,64. Lepszy od niego – minimalnie – był tylko Amerykanin Matthew Anderson (59,21 proc.). Jedenasty w tym rankingu był Osmany Juantorena (53,94 proc.). Czy zobaczyli¶my ofensywny popis tej dwójki? Nie. Koncert dał duet z Serbii. Aleksandar Atanasijevic w pierwszym secie bił bez lito¶ci, kończ±c osiem z dziewięciu ataków. To on poprowadził Serbów do rozbicia zespołu gospodarzy 25:15.

Atanasijevic w rankingu najlepiej atakuj±cych zajmował 10. miejsce (54,25 proc.), a 15. był Uros Kovacevic (52,67 proc.). Serbowie swój potencjał wykorzystywali znakomicie. Również dlatego, że kapitalnie serwowali.

Ekipa Nikoli Grbicia grała z Itali± tak, jak z ni± zagrała w niedzielę Polska. W pierwszym secie warneńskiego meczu wygranego przez nas 3:0 Bartosz Kurek zaserwował cztery asy. W ¶rodę w Turynie w pierwszej partii spotkania Włochy – Serbia w asach było 0:5, w całym meczu 1:10 (w meczu z Polsk± w tym elemencie Serbia przegrała 1:11).

Twarda, męska gra – to był klucz do sukcesu Serbów. Swojego planu trzymali się tak konsekwentnie, jak Polacy swojego w niedawnym meczu z nimi. A zaimponowali jeszcze bardziej, bo po drugiej stronie siatki nie mieli rywala, który w pewnym momencie się poddał, wiedz±c, że porażka, choć przykra, nie będzie miała większych konsekwencji.

W czwartek w hali Pala Alpitour z na nowo rozpędzon± Serbi± zagra nasz zespół. W niedzielnym meczu z ni± Kurek atakował z 61-, a Artur Szalpuk – aż 71-procentow± skuteczno¶ć. Dzięki temu obaj awansowali w rankingu najlepiej atakuj±cych. Szalpuk jest w nim najlepszym z Polaków – zajmuje 20. miejsce, ma 50,30 proc. skuteczno¶ci. Kurek z 47,44 proc plasuje się na 27. pozycji. Pewne jest jedno – je¶li znów chcemy pokonać Serbów, obaj musz± zaliczyć kolejne awanse.

Na bardzo ofensywn± grę Serbów Włosi nie potrafili odpowiedzieć. Dzięki temu Serbowie nie mieli wielkich problemów z przyjęciem (50 proc. pozytywnego). A wła¶nie w tym elemencie byli słabi w meczu z Polsk± (38 proc.). Zreszt±, od dawna wiadomo, że ten element to główna słabo¶ć zespołu Grbicia.

Zawodnicy Vitala Heynena w czwartek będ± musieli z pola serwisowego i bić mocno, i nękać rywali k±¶liwymi floatami. Dokładnie tak, jak to robili kilka dni temu. Można mówić, że wtedy Serbom ¶rednio chciało się grać, ale warto zauważyć, że w rankingu uwzględniaj±cym wszystkie mecze mistrzostw w¶ród najlepszych przyjmuj±cych nie ma żadnego z serbskich graczy.

Drugi w takim zestawieniu jest Paweł Zatorski (za Earvinem Ngapethem), a dziewi±ty Michał Kubiak. Najlepszy z Serbów – Marko Ivovic – plasuje się na 18. pozycji.

Trzeba (wy)grać ¶rodkiem

Klasę Srecko Lisinaca polscy kibice dobrze znaj±. Z Włochami w ataku miał 6/8, dorzucił blok i trzy asy. Ale Marko Podrascanin, choć też zagrał nieĽle (2/3, jeden blok i dwa asy), w trwaj±cym turnieju aż tak nie błyszczy. Do włoskich ¶rodkowych może trudno mieć wielkie pretensje po meczu z Serbi±, ale generalnie oni na pewno nie s± graczami tej klasy, co na swoich pozycjach Zajcew czy Juantorena. Tu Polacy musz± szukać swojej przewagi i udowadniać wyższo¶ć nad rywalami.

Najmłodszy z naszej trójki ¶rodkowych Jakub Kochanowski pokazywał już w trwaj±cym turnieju, że jest gotowy do wielkiego grania. Piotr Nowakowski i Mateusz Bieniek też mieli dobre momenty. Przy dobrym przyjęciu Fabian Drzyzga powinien często grać pierwsze tempo. To może się nam naprawdę opłacić.