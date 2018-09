MŚ siatkówka. Włochy 0:3 Serbia. Co ten wynik oznacza dla Polski? [TABELA, WARIANTY]

nacikxx 2 godziny temu Oceniono 3 razy 3

Powtórka z meczu z niedzieli .. Serbia batdzo mocno się zaangażowała i zmotywowala by ograć BARDZO pewnych siebie Włochów. Taka dyspozycyjno¶ć dnia , Serbowie tez dużo energii stracili na ten mecz , je¶li nasi się zmobilizuja to wystarczajaco możemy się bić o jescze wyższe cele :) nie spisujmy naszych na straty. Faktycznie serbowie dziaiaj mieli bardzo dobra zagrywke, ale uwazam , że nie grali jakiejs kosmicznej siatkówki z tego względu , że ze strony Włoch się wszystko sypalo , dlatego też można mówić , że to był "pogrom". Sport jest nieobliczalny wszyscy o tym wiedz± , każdemu sie może zdarzyć słabszy dzień , ale no po czę¶ci Włosi zlekcewazyli Serbie jak i lekcewaza Polskę . Napompowali balonik i teraz to się na nich msci. Jak to się mówi ; oliwa sprawiedliwa :) trzymamy kciuki jutro za naszych chłopaków