Brazylia, Rosja i Stany Zjednoczone oraz Włochy, Serbia i Polska - jedna z tych drużyn zostanie mistrzem ¶wiata. Wszyscy trenerzy tych zespołów pojawili się na spotkaniu z mediami. Występ Vitalaa Heynena został skomentowany w ten sposób: "I jak zwykle najciekawiej opowiadał Heynen". A co konkretnie mówił trener Polaków?

- Czuję się zmęczony, stary i głupi. Zmęczony, bo podróżujemy dwana¶cie godzin z Bułgarii do Włoch, aby rozgrywać kolejne mecze. Głupi, bo jestem jedynym trenerem, który nie potrafi mówić w ojczystym języku moich zawodników. A stary, bo jestem jedynym trenerem tutaj, który drugi raz z rzędu bierze udział w mistrzostwach ¶wiata - powiedział Heynen.

Selekcjonerzy pozostałych drużyn pochwalili Polaków. Włochy i Serbia to bardzo wymagaj±cy rywale i choć nie widziałem zbyt wielu meczów Polaków, to oni także s± siln± drużyn±. Kiedy Kubiak jest w formie, to zawsze trudno się gra przeciwko Polakom. Nasz grupa jest trudna, ale to nas tylko motywuje - powiedział John Sperwa, trener USA.

- Polska? Nie dziwi mnie, że znaleĽli się w najlepszej szóstce turnieju. Zasłużyli na to - oznajmił Gianlorenzo Blenginni, trener Włochów.

