MŚ siatkówka 2018. Z piekła do nieba. Brazylia lepsza od Rosji w siatkarskim horrorze

Spotkanie rozpoczęło się dla Brazylijczyków nieĽle. Udało im się zablokować Maksima Michajłowa i wydawało się, że s± na fali wznosz±cej. Powstrzymał j± jednak coraz czujniejszy blok zespołu prowadzonego przez trenera Szlapnikowa i atakuj±cy wył±cznie po prostej (czytelnie) Felipe Fonteles (11:1). PóĽniej gra Rosjan się rozpędziła, a kolejne bloki Kurkajewa i ataki Muserskiego powiększały liczbę punktów na ich koncie (23:20). Set zakończył się udanym zagraniem wspomnianego ¶rodkowego Sbornej (25:20).

Przed Canarinhos było trudne zadanie. W pierwszym secie grali na 28 procentach efektywno¶ci ataku, z zaledwie 12 procentami tego elementu ze strony Felipe Fontelesa (Rosjanie mieli 47 procent w ataku, ale pozwalali sobie na zbyt duż± liczbę błędów – aż 5 przy 1 ataku zablokowanym). W kolejnej partii obaj oponenci rywalizowali punkt za punkt wył±cznie do połowy seta (16:16). Atak Dmitrija Wołkowa i skuteczne uderzenie Jegora Kliuki dały Sbornej dwupunktowe prowadzenie (19:17), które tylko powiększała mimo dwóch dobrych akcji Wallace'a i Fontelesa. Na koniec partii Bruno popełnił bł±d serwisowy (21:25).

Je¶li należałoby wskazać set, w którym Brazylia zagrała na najwyższym poziomie, to byłaby to partia numer 3. Już poprzednia (choćby 100 procent w ataku Fontelesa) zwiastowała lepszy poziom po stronie Canarinhos. Prowadzili prawie przez cał± trzeci± odsłonę meczu, dzięki asom Williama, blokom na Rosjanach i niezbyt mocnemu, choć skutecznemu atakowi Evandro (25:22). W sumie grali na 78 procentach skuteczno¶ci ataku i 50 przyjęcia.

W kolejnej partii Brazylijczycy prowadzili nawet trzema punktami (19:16), jednak końcówka seta w ich wykonaniu była momentami słabsza. Działo się to przede wszystkim przez mniejsz± czujno¶ć w bloku i mniej dokładne przyjęcie. Rosjanie odrobili straty, zmuszaj±c Canarinhos do bardziej oczywistych wyborów w ofensywie. Paradoksalnie te okazały się skuteczne – Wallace kończył ataki, a jego zespół ponownie wyszedł na prowadzenie dzięki lepszej postawie w polu serwisowym. Zespół Renana Dal Zotto doprowadził do tie-breaka (25:23). W nim ¶wietna postawa atakuj±cego Brazylii i seria błędów Rosjan w polu serwisowym dały Canarinhos najpierw prowadzenie (11:8), a następnie zwycięstwo m.in. po ¶wietnej, długiej wymianie zakończonej blokiem na Michajłowie (15:12).

W kolejnym ¶rodowym meczu o 21.15 zmierz± się ze sob± gospodarze z Włoch i Serbowie.

Brazylia – Rosja 3:2 (20:25, 21:25, 25:22, 25:23, 15:12)

