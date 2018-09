Bartosz Kwolek: Szkoda byłoby nie wykorzystać szansy

Biało-czerwoni w Turynie przygotowuj± się do startu trzeciej fazy mistrzostw ¶wiata. We wtorek Polacy odbyli normaln± jednostkę treningow±, po której czę¶ć z nich została, by spotkać się z mediami. Jednym z „wybranych” był najmłodszy przyjmuj±cy kadry, Bartosz Kwolek, który opowiedział o trudach podróży z Warny do Włoch i o tym, czym jest gra w najlepszej szóstce siatkarskiego mundialu.

>> M¦ siatkówka. Polska poznała rywali [GRUPA J]

Zespół Vitala Heynena do Turynu podróżował z przesiadkami. W Sofii samolot czekał przez godzinę na pasie startowym, ponieważ nie dostał zgody na wylot. Polacy dotarli do hotelu we Włoszech po północy. - Szybko zasn±łem. Plusem dłuższej podróży jest to, że jej czasie trudno podsypiać, więc zaraz po przyj¶ciu do hotelu mogłem łatwo zasn±ć – mówi Bartosz Kwolek.

>> M¦ siatkówka. Terminarz polskiej grupy. Kiedy zagraj± Polacy?

Takie utrudnienia nie były jednak znacz±ce dla zespołu. W rozmowie ze Sport.pl asystent trenera Heynena, Michał Mieszko Gogol, powiedział, że zawodnicy czuj± się dobrze i my¶l± już tylko o czwartkowej grze. - Teraz każdy mecz jest na wagę złota, ponieważ jedna wygrana może dać naszemu zespołowi wej¶cie do półfinałów. W czwórce często dochodzi natomiast do loterii, ponieważ liczy się dyspozycja dnia, a jeden ¶wietnie graj±cy zawodnik może wygrać cały mecz – dodaje Kwolek. - Mecz z Serbi± jest dla nas najważniejszy – zaznacza młody przyjmuj±cy polskiego zespołu.

>> M¦ siatkówka 2018. Michał Kubiak zdrowieje, reprezentacja mocno szykuje się do walki o medal

Zawodnik zdradził również, że pomiędzy członkami drużyny doszło do spotkania po dwóch porażkach w drugiej rundzie (Argentyna, Francja). Wiadomo też, że w tym czasie pokrzepiaj±ce wiadomo¶ci wysyłał swoim kolegom Wilfredo Leon. - Powiedzieli¶my sobie, że szkoda byłoby nie wykorzystać tej szansy. Tak jest też teraz. W pierwszej rundzie wygrali¶my tyle spotkań i stracili¶my tylko dwa sety – mówi Bartosz Kwolek.

>> M¦ siatkówka. Losowanie III fazy turnieju zostało ustawione? Belgijskie media podaj± listę zarzutów

W najlepszej szóstce mistrzostw ¶wiata Polacy graj± w grupie J. Pierwszy mecz w trzeciej rundzie rozegraj± z Serbami w czwartek o 20.30, a drugi w pi±tek z Włochami o 21.15. W ¶rodę odbędzie się spotkanie Serbia – Włochy (21.15).