Losowanie III fazy turnieju zostało ustawione? Belgijskie media podają listę zarzutów

Jeszcze przed losowaniem w±tpliwo¶ci dotycz±ce uczciwo¶ci Włochów wyrażał rozgrywaj±cy reprezentacji Polski, Fabian Drzyzga. - Znam Włochów, oni lubi± kombinować. Obstawiam, że zrobi± ciepłe i zimne kulki. Nie ma jednak co gdybać - przyznał cytowany przez portal "Onet.pl".

I dodał: Jeden z naszych zawodników powiedział, że jedna z grup w trzeciej rundzie, to będ±: Włosi, Serbowie i my. Zobaczymy zatem, jakie będzie losowanie.

Losowanie, krótko mówi±c, było kontrowersyjne, a negatywne emocje wzbudziło już na samym pocz±tku. Przeprowadzone zostało bowiem w pomieszczeniu, które nie wygl±dało na odpowiednio przygotowane.

Po rozpoczęciu losowania, przez kilka minut trudno było zorientować się, na jakich zasadach drużyny zostan± przydzielone do dwóch grup. Osoby prowadz±ce losowanie kilkukrotnie wyjmowali i z powrotem wkładali do kulek kartki z nazwami zespołów, które wci±ż rywalizuj± w turnieju.

Pod transmisj± na żywo pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. "Boo, amatorzy", "nie rozumiem tego", "co to ma być", "o co w tym chodzi", to tylko niektóre z nich. Najpoważniejsze to jednak te, zarzucaj±ce organizatorom ustawienie losowania. Zdaniem wielu ekspertów i kibiców, Włosi zrobili wszystko, by trafić do wymarzonej przez siebie grupy - z Polsk± i Serbi±. Z Rosj± grać bowiem nie chcieli, bo już z ni± przegrali, a USA dotychczas jest niepokonane i straciło zaledwie dwa punkty.

Długa lista zarzutów

O ustawienie losowania Włochów podejrzewaj± belgijskie media, konkretnie portal "sporza.be", który wymienia dług± listę zarzutów wobec organizatorów. Przede wszystkim zauważa, że najlepsze zespoły z drugich miejsc (Rosja i Serbia) zostały od razu przydzielone do grup. Dlaczego? Chodziło bowiem o to, by w losowaniu brały udział już tylko dwie, a nie trzy kulki. W dodatku kulki losowano ze szklanych, a co ważniejsze przezroczystych misek. "Dlaczego nie można było użyć pojemnika, w którym nie widać kulek? - pytaj± belgijscy dziennikarze.

Dodatkowo nazwy grup do kulek były wkładane na żywo, dzięki czemu znajduj±cy się przy stole przedstawiciel włoskiej federacji mógł zapamiętać, w której kulce znajduje się która grupa. Zdaniem "sporza.be", z tej możliwo¶ci skorzystał.

Poza tym, mnóstwo negatywnych komentarzy wzbudził sam udział przedstawiciela włoskiej federacji w losowaniu. A może nie sam udział, tylko to, że losował jako drugi - przydzielał więc koszyki reprezentacjom, które już poznał. To dlatego "wylosował" Włochom grupę z Serbi± i Polsk±.

Obecni na losowaniu dziennikarze do¶ć szybko zorientowali się, że jest ono prowadzone nieuczciwie, dlatego poprosili Aleksandara Boricia, szefa Europejskiej Federacji Siatkówki o to, by wyznaczył przypadkowe osoby z sali do losowania. On odparł jednak tylko, że "ciężko byłoby wybrać dwie osoby, dlatego obowi±zek ten przypadnie przedstawicielom włoskiej i brazylijskiej federacji".

Na temat losowania w mediach pojawia się coraz więcej negatywnych głosów. ¦wiatowa federacja siatkarska, FIVB, wci±ż jednak nie reaguje, a patrz±c na to, jak działa w ostatnich latach, reagować nawet nie zamierza.