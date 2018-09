Daniel Pliński dla Sport.pl #9: Grbić mówi bardzo brzydkie rzeczy

Łukasz Jachimiak: W grupie I Brazylia, USA i Rosja w grupie J Włochy, Polska i Serbia – rozumiem, że nie jeste¶ zaskoczony wynikami losowania?

Daniel Pliński: Pewnie, że nie. Trzeba powiedzieć, że to dla nas rewelacyjna grupa. No może gdyby jeszcze Brazylia była zamiast Włochów, to by było jeszcze lepiej. Ale naprawdę jest dobrze.

Nie bałe¶ się, jak zostanie ułożony terminarz?

- To bardzo dziwne, że nie było go od razu po losowaniu. Ale tu też nie spodziewałem się niespodzianek. Było jasne, że w ¶rodę Włosi zagraj± z Serbami, w czwartek będ± mieli wolne, a my zmierzymy się z Serbami. No i na koniec będzie mecz Włochy – Polska.

Znów kluczowy dla nas będzie mecz z Serbi±?

- Na pewno z Włochami będzie trudno wygrać. Graj± bardzo dobrze. Maj± dobrych przyjmuj±cych, dobrego atakuj±cego, przewagę mamy tylko na ¶rodku.

Zajcew i Juantorena to chyba taka siła ognia, że przeciwstawić się mogliby¶my tylko graj±c tak ostro jak z Serbi±?

- Z nimi o tak± grę w ataku będzie bardzo trudno, bo szczególnie na prawej stronie maj± bardzo mocny blok Zajcew – Giannelli. Juantorena i Lanza też bardzo dobrze blokuj±. Z nimi będzie ciężka przeprawa. Ale losowanie jest dla nas dobre.

Giannelli to według Ciebie jeden z najlepszych rozgrywaj±cych ¶wiata?

- Ja akurat nie jestem wielkim fanem jego stylu. Wiem, że fachowcy z Polsatu krytykuj± rozgrywaj±cego Serbii, Jovovicia, a ja bym nie powiedział, że on jest słabszy od naszych rozgrywaczy. Serb to żaden rzemie¶lnik. Nie zgadzam się z tym.

Wiesz, że Serbowie bardzo chcieli spotkać się z nami jeszcze raz?

- Wiem. I uważam, że jest niemożliwe, żeby¶my drugi raz zagrali z nimi aż tak znakomicie. A i oni nie zagraj± tak słabo. Ale po takim biciu jakie Serbia od nas dostała, faworytem meczu będzie Polska.

Nikola Grbić stwierdził, że marzy mu się rewanż, bo w innych okoliczno¶ciach jego zespół na pewno by wygrał.

- Co to znaczy? Bardzo brzydkie jest to tłumaczenie. Polska była ewidentnie lepsza, rozbiła Serbię. Żeby nie wiem co zrobił Grbić, to jego ludzie by w niedzielę z Polsk± nie wygrali. Ale na pewno rewanż nie będzie łatwy, bo takie mecze, jaki nam wyszedł, zdarzaj± się raz na trzy-cztery lata.

Mimo wszystko stawiasz, że z grupy wyjdziemy, razem z Włochami?

- Włosi na pewno, a my się będziemy z Serbami bić. Dobrze, że mamy korzystny terminarz.

Kto awansuje z grupy I?

- USA i Rosja.

Brazylii nie dajesz większych szans?

- Brazylia już nie jest tak wielka. W latach 2004 – powiedzmy 2012 była praktycznie nie do pokonania. Ale teraz jest słabsza i od USA, i od Rosji.

