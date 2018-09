MŚ siatkówka. Terminarz polskiej grupy. Kiedy zagrają Polacy?

neutrallo 18 minut temu Oceniono 1 raz 1

Ha, ha!...

No to za wej¶cie do FINAL SIX musimy "podłożyć się" współorganizatorom

(np. tak za 2:3), a Serbom w pełni się "odwdzięczyć" 0:3!

I będzie "wilk syty i owca cała"!