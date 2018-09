Polska w grupie z Włochami i Serbią. "To losowanie nie wpłynie dobrze na wizerunek siatkówki"

Negatywne emocje losowanie wzbudziło już na samym pocz±tku. Przeprowadzone zostało bowiem w pomieszczeniu, które nie wygl±dało na odpowiednio przygotowane.

Po rozpoczęciu losowania, przez kilka minut trudno było zorientować się, na jakich zasadach drużyny zostan± przydzielone do dwóch grup. Osoby prowadz±ce losowanie kilkukrotnie wyjmowali i z powrotem wkładali do kulek kartki z nazwami zespołów, które wci±ż rywalizuj± w turnieju.

Pod transmisj± na żywo pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. "Boo, amatorzy", "nie rozumiem tego", "co to ma być", "o co w tym chodzi", to tylko niektóre z nich. Najpoważniejsze to jednak te, zarzucaj±ce organizatorom ustawienie losowania. Zdaniem wielu ekspertów i kibiców, Włosi zrobili wszystko, by trafić do wymarzonej przez siebie grupy - z Polsk± i Serbi±. Z Rosj± grać bowiem nie chcieli, bo już z ni± przegrali, a USA dotychczas jest niepokonane i straciło zaledwie dwa punkty.

Kolejne kontrowersje wzbudził fakt tego, że organizatorzy przed losowaniem grup III fazy M¦ nie mieli przygotowanego terminarza. Zdaniem niektórych oznacza to, że czekali na jego ułożenie po to, by było on najkorzystniejszy dla nich samych.

O "kombinowanie przy losowaniu" Włochów podejrzewał też rozgrywaj±cy reprezentacji Polski, Fabian Drzyzga. - Znam Włochów, oni lubi± kombinować. Obstawiam, że zrobi± ciepłe i zimne kulki. Nie ma jednak co gdybać - przyznał cytowany przez portal "Onet.pl".

I dodał: Jeden z naszych zawodników powiedział, że jedna z grup w trzeciej rundzie, to będ±: Włosi, Serbowie i my. Zobaczymy zatem, jakie będzie losowanie.

