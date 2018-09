Polska poznała rywali w kolejnej fazie mistrzostw świata [GRUPA J]

Niedzielne zwycięstwo nad Serbami za trzy punkty było dla polskiej reprezentacji na wagę złota. Był to jedyny mecz, którzy biało-czerwoni wygrali w grupie H i to wystarczyło im, by awansować do Final Six turnieju z pozycji zwycięzcy grupy.

Po drugiej rundzie do kolejnego etapu awansowali wygrani z grup E, F, G i H, czyli Włosi, Brazylijczycy, Amerykanie i wła¶nie Polacy. W kolejnej fazie siatkarskiego mundialu znalazły się również dwie najlepsze drużyny z drugich miejsc tabel, czyli Rosja i Serbia.

W ¶wietle regulaminu rozgrywek było wiadomo, że Rosja i Serbia, jako przedstawiciele drugich miejsc, nie spotkaj± się w jednej grupie w trzeciej rundzie. Jasne było także, że Polska nie możne znaleĽć się w jednej grupie z USA, a Włosi z Brazyli±.

Stan przed losowaniem:

Grupa I:

1.Włochy/Brazylia

2.USA/Polska

3.Rosja

Grupa J:

1.Włochy/Brazylia

2.USA/Polska

3.Serbia

Losowanie trzeciej fazy mistrzostw ¶wiata odbyło się w poniedziałek o godzinie 11.00. Na jego mocy układ grup wygl±da następuj±co:

Grupa I:

1.Brazylia

2.USA

3.Rosja

Grupa J:

1.Włochy

2.Polska

3.Serbia

Mecze trzeciej rundy siatkarskich mistrzostw ¶wiata rozpoczn± się w ¶rodę o godzinie 18.00. Potrwaj± do pi±tku. W półfinale 1. miejsce z grupy I zagra z 2. miejscem z grupy J, a zespół z 1. pozycji grupy J z 2. teamem grupy I. Przegrani zmierz± się w meczach o 3. miejsce mundialu, natomiast wygrani zagraj± o złoto.

