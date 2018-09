Włosi ustawią losowanie? Fabian Drzyzga: Obstawiam, że zrobią ciepłe i zimne kulki

Regulami MS, do drugiej rundy awansuja zwyciezcy i 2 najlepsze druzyny, mysle ze te ktore beda mialy najwiecej pkt. A sa to Rosja 18 pkt i Francja tez 18 pkt. Wiec dlaczego awansuje Serbia z 17 pkt. Przecierz to tak jak by w lidze pilkarskiej zastal mistrzem ten ktory mialbybo punkt mniej od pierwszego. Moze ktos kto zna regulamin MS w siatkowce to wyjasni. Bo ja nie rozumie tego.