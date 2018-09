Serbowie zgodni: Nie mieliśmy sił, w innych okolicznościach wygralibyśmy z Polakami

Przypomnijmy, że przed poniedziałkowym spotkaniem o awans walczyły dwie drużyny: Francja, która grała z Argentyn±, i Polska, która mierzyła się z Serbi±. Serbowie, jako jedyni ze wszystkich reprezentacji "polskiej grupy" awans mieli już zapewniony. Francuzi swoje starcie wygrali, ale do przej¶cia do następnego etapu potrzebowali zwycięstwa Serbii. Siatkarze Nikoli Grbicia o wygran± z Polsk± natomiast nie walczyli, bo byli pewni swojego dalszego udziału w M¦. Nie chcieli więc niepotrzebnie tracić sił, a w dodatku ich trener posłał na boisko rezerwowy skład. Widać to było niemal w każdej akcji meczu: Serbowie zagrywali wyj±tkowo lekko i wyj±tkowo nieprecyzyjnie, cały czas zbyt póĽno skakali do bloku i kompletnie nie radzili sobie z zagrywk± zawodników Vitala Heynena. To sprawiło, że Polska wygrała 3:0, zapewniaj±c sobie awans, obok Serbii, a z turnieju wyrzucaj±c wspomnianych Francuzów.

>> Miało być najtrudniej, było najłatwiej. Szybkie 3:0 Polaków z Serbami. Jest awans do trzeciej rundy!

Zabrakło energii, ale w innych okoliczno¶ciach byłoby zwycięstwo

Po kontrowersyjnej porażce Serbowie tłumaczyli powody swojej fatalnej postawy. Wszyscy zawodnicy, a także trener, zgodnie podkre¶lali, że słaba postawa wynikała z braku energii, spowodowanego trudnymi spotkaniami w ostatnich dniach. - Prawda jest taka, że stracili¶my mnóstwo energii w naszych poprzednich meczach. Głównie po to, by jak najwcze¶niej wywalczyć sobie awans do Final Six. Dlatego w meczu z Polsk± zabrakło nam ¶wieżo¶ci. Gratuluję naszym rywalom, bo zagrali bardzo dobrze od pierwszego seta - przyznał Nikola Grbić.

I dodał: - Polacy od razu narzucili swoje tempo i popisali się kilkoma ¶wietnymi akcjami w różnych momentach meczu. Nie mogli¶my znaleĽć sposobu na to, by zatrzymać drużynę rywala. Nie pomogły nawet zmiany, które przeprowadziłem. Teraz my¶limy już jednak tylko o następnej fazie turnieju.

>> Francuskie media grzmi± po poniedziałkowym meczu. "Udawanie i drwiny"

- Nie pokazali¶my dzi¶ [w niedzielę - red.] naszej gry. Byli¶my wykończeni i zabrakło nam energii. Jestem jednak pewien, że w innych okoliczno¶ciach wygraliby¶my z Polakami - przyznał natomiast Uros Kovacevic.