Francuskie media grzmią po Serbia - Polska. "Udawanie i drwiny"

Przypomnijmy, że przed poniedziałkowym spotkaniem o awans walczyły dwie drużyny: Francja, która grała z Argentyn±, i Polska, która mierzyła się z Serbi±. Serbowie, jako jedyni ze wszystkich reprezentacji "polskiej grupy" awans mieli już zapewniony. Francuzi swoje starcie wygrali, ale do przej¶cia do następnego etapu potrzebowali zwycięstwa Serbii. Siatkarze Nikoli Grbicia o wygran± z Polsk± natomiast nie walczyli, bo byli pewni swojego dalszego udziału w M¦. Nie chcieli więc niepotrzebnie tracić sił, a w dodatku ich trener posłał na boisko rezerwowy skład. Widać to było niemal w każdej akcji meczu: Serbowie zagrywali wyj±tkowo lekko i wyj±tkowo nieprecyzyjnie, cały czas zbyt póĽno skakali do bloku i kompletnie nie radzili sobie z zagrywk± zawodników Vitala Heynena. To sprawiło, że Polska wygrała 3:0, zapewniaj±c sobie awans, obok Serbii, a z turnieju wyrzucaj±c wspomnianych Francuzów.

"Udawany i drwi±cy mecz"

Po poniedziałkowym meczu Polski z Serbi±, krytycznych uwag, skierowanych głównie na Serbów, nie szczędzili francuscy dziennikarze. "Serbowie nie mieli nic do stracenia, ani do zyskania. Przegrali 3:0 w udawanym i drwi±cym meczu, ulegaj±c mistrzom ¶wiata w mniej niż półtorej godziny" - napisał portal "ouest-france.fr".

"Serbowie nie istnieli. Woleli, aby Polacy awansowali dalej. Chyba, że Polacy sami przypomnieli sobie, że mieli przecież wystarczaj±co talentu, by wygrać ostatnie mistrzostwa ¶wiata" - dodało "L`Equipe".

Francuzi zawinili sobie sami

Francuscy siatkarze, trenerzy, kibice i eksperci win± za odpadnięcie z turnieju mog± obarczać Polaków i Serbów, ale odpadnięcia s± winni sobie sami. Wcze¶niej zaliczyli bowiem kilka wpadek, o czym również wspomniał portal "ouest-france.fr".

"Francuzi przegrali trzy mecze w pięciosetowych pojedynkach. Mogli wygrać z Brazyli±, z któr± prowadzili 10:7 w tie-breaku, mogli wygrać z Holandi±, z któr± prowadzili 2:0 w setach, mogli też wygrać z Serbi±, z któr± mieli po swojej stronie trzy piłki meczowe. Przez uniknięcie jednej z tych porażek, szczególnie tej z Holandi±, która nie należy do ¶wiatowych potęg siatkówki, zakwalifikowaliby się do kolejnej fazy w Turynie. Nie mieli jednak zasobów mentalnych, by to zrobić" - napisali dziennikarze wspomnianego portalu.