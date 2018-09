Polska demoluje bardzo słabych Serbów. Jesteśmy w TOP 6

Żeby awansować do najlepszej szóstki mistrzostw świata Polacy musieli w jakimkolwiek stosunku setów wygrać spotkanie z Serbami. Przed niedzielnym meczem zespół Nikolu Grbicia był liderem grupy H i miał zapewniony awans. Mówiło się, że mimo wszystko rywalom biało-czerwonych opłaca się przegrać to spotkanie, ponieważ w ten sposób wyeliminowaliby coraz lepiej grającą w turnieju Francję, która z kolei w przypadku porażki Polaków trafiłaby do Final Six.

Spotkanie rozpoczęło się dla Polaków fenomenalnie – dzięki dwóm asom Bartosza Kurka, atakowi Piotra Nowakowskiego i kiwce Fabiana Drzyzgi prowadzili 8:3. Grając przez Nemanję Petricia i Srećko Lisinaca Serbowie starali się odrobić straty, lecz nie udawało im się to przez mocne ataki Kurka i jego kolejne asy (do stanu 15:10 było ich już 4!). Niewidoczna w ofensywie była za to największa gwiazda Serbów – Aleksandar Atanasijević. Ta „nieobecność” była odczuwalna dla jego zespołu na tablicy wyników – rywale Polaków przegrywali 13:20. Biało-czerwoni zamknęli set mocno – asem Michała Kubiaka i udanym atakiem Szalpuka z lewego skrzydła (25:17).

Cztery bloki Polaków na początku drugiej partii i świetna zagrywka Kurka – to bezpośredni powód prowadzenia biało-czerwonych 8:5. Bardzo dobrze spotkanie rozgrywał Fabian Drzyzga. Jeśli któryś z jego kolegów był zablokowany lub popełnił błąd, do niego kierował kolejne „idealne” piłki. Poza tym mądrze wprowadził Kurka do gry. Atakujący zaczynając każdą z partii był pewny siebie i skutecznością zagrań zdecydowanie dominował nad każdym z rywali (16:10). Końcówka należała jednak do Artura Szalpuka, który popisał się asem serwisowym i efektownymi atakami (25:16).

8:3, 12:5 i fatalna gra Serbów – tak można podsumować to, co działo się do połowy partii numer 3. Drużyna Vitala Heynena grała pewnie, opierając siłę ataku na Michale Kubiaku (13:8). Zespół Nikoli Grbicia wyraźnie zmniejszył siłę rażenia w ofensywie, pozwalając sobie na kardynalne błędy w przyjęciu (18:8). Spotkanie nie mogło skończyć się inaczej, jak bardzo pewnym triumfem Polaków (25:14).

Wygrywając z Serbią 3:0 Polacy wywalczyli awans do Final Six mistrzostw świata z pierwszego miejsca w grupie H. Kolejne mecze rozegramy we Włoszech.

Polska – Serbia 3:0 (25:17, 25:16, 25:14)

