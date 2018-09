MŚ siatkówka 2018. Argentyna nie pomogła. Francja zwycięska

W niedzielę wzorem 2014 roku Argentyna swoim zwycięstwem mogła sprawić Polakom spory prezent. Siatkarze obecnie prowadzeni przez Julio Velasco na poprzednich mistrzostwach ¶wiata wygrali z USA, daj±c biało-czerwonym pewny awans do trzeciej rundy mundialu. W tym roku taka sama sytuacja dotyczyła ich spotkania z Francj±. Gdyby Albicelestes wygrali z Trójkolorowymi, wtedy Polacy mogli się zameldować w kolejnym etapie turnieju bez konieczno¶ci wygrania z Serbi±.

Francja pokonuje Argetynę. Polska pod ¶cian±! Trzeba wygrać mecz! [SYTUACJA W GRUPIE]

W pierwszym secie Argentyńczycy przegrali, ulegaj±c Francji 16:25. Zespół prowadzony przez Laurenta Tillie wzorem pozostałych spotkań siłę w ataku oparł na parze Stephen Boyer – Earvin Ngapeth. Pierwszy z nich zdobył dla swojego zespołu 6, a drugi 5 punktów. Po stronie Albicelestes liderem był Facundo Conte, jednak tylko cztery jego zagrania przyniosły punkty jego drużynie.

W kolejnej partii było więcej walki, ale słaba postawa Facundo Conte zdyskwalifikowała zespół odno¶nie do wygranej. Przyjmuj±cy Ľle radził sobie w obronie, a na siatce prawie wył±cznie posyłał plasy (20:25). Mimo stanu 0:2 w setach Argentyna się nie poddała. Skoro nie wygrywała sił±, zaczęła grać sprytem. W ten oto sposób oszukiwała Jenię Grebennikova w obronie, wychodz±c na prowadzenie 9:6. Nie było łatwo jej go utrzymać, jednak po zmianie rozgrywaj±cego Francji na Antoine Brizarda ten nie sięgał tak często w ataku po Ngapetha, co przysłużyło się Albicelestes. Ostatecznie wygrali na przewagi 28:26.

Zespół z Francji szybko zabrał się za odrabianie strat i wyszedł na prowadzenie 9:4. Choć Argentyńczycy mocniejszym atakiem Conte i Jose Luiza Gonzaleza odrobili do stanu 12:14. Rozgrywaj±cy Francuzów postawił jednak na ci±gł± grę do Ngapetha i dzięki temu jego zespół wygrał 25:19.

Francja nadal liczy się w grze o trzeci± rundę mistrzostw ¶wiata. Żeby awansować musi jednak liczyć na niedziel± porażkę Polaków w meczu z Serbi±.

Francja – Argentyna 3:1 (25:16, 25:20, 26:28, 25:19)

