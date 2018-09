MŚ Siatkówka 2018. Trener Francji: Daje nam 5 proc. szans na awans

Francuzi, by awansować do 3. rundy siatkarskich mistrzostw ¶wiata, musz± liczyć na wpadkę Polaków w meczu z Serbi±. Nawet w przypadku porażki biało-czerwonych i zwycięstwa Francuzów z Argentyn± do kolejnej fazy turnieju przej¶ć mog± podopieczni Vitala Heynena. By tak się stało, Polacy musz± ugrać z Serbami dwa sety, a Trójkolorowi nie mog± wygrać z Albicelestes za trzy punkty.

Francuzi musz± więc ¶ciskać kciuki za wygran± Serbów. Według Laurenta Tillie szanse jego drużyny na przej¶cie do kolejnej rundy s± minimalne. - My¶lę, że stracili¶my swoje szanse wcze¶niej, w meczach z Brazyli± i Holandi±. Wci±ż jednak wierzymy, mamy te małe pięć procent szans na awans. Musimy wygrać z Argentyn±, a Polska nie może pokonać Serbii - przyznał w rozmowie z telewizj± Polsat Sport Tillie.

Więcej szczegółów o sytuacji w "polskiej" grupie i scenariuszach, które daj± awans Polakom, znajdziecie TUTAJ.

Kluczowe spotkania 2. rundy siatkarskich mistrzostw ¶wiata w grupie H odbęd± się w niedzielę. O godz. 16. mecz Francja - Argentyna, a o 19.40 potyczka Polska - Serbia.