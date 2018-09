Polska ? Serbia. Vital Heynen: Widzę pozytywy, możemy wygrać. Michał Kubiak nam pomoże

Łukasz Jachimiak: Dlaczego przegrali¶my z Francj± tak wyraĽnie?

Vital Heynen: Francja zawsze gra bardzo dobrze w obronie, a w meczu z nami była w defensywie niesamowita. Rywale podbili mnóstwo piłek, byłem pod wrażeniem. To ich największa siła. Ale tak samo mocna jest ich zagrywka. Kiedy s± w formie, a w meczu z nami byli, to serwuj± potężnie. Pierwszego seta zaczęli¶my dobrze [prowadzili¶my 5:2], ale kiedy Ngapeth poszedł na zagrywkę, to praktycznie przegrali¶my partię w tym jednym ustawieniu [zrobiło się 5:11]. W pierwszym i drugim secie Francuzi nie dali nam szans.

Dlaczego nie potrafili¶cie zrobić nic, żeby wtedy przeciwstawić się Francuzom?

- Je¶li przeciwnik serwuje sze¶ć punktowych zagrywek z rzędu, to trudno cokolwiek zrobić.

Ale przecież nie sam± zagrywk± Francuzi przerastali nasz zespół.

- Tak, bronili każdej piłki, wszystko im szło. Mogli¶my robić tylko jedno – przedłużać grę i czekać aż przestanie im wszystko wychodzić. Bo w końcu musi przestać, nie da się tak grać od pocz±tku do końca.

Po tym jak wyszarpali¶my trzeciego seta, w czwartym do jego połowy walka była równa, ale póĽniej czego¶ zabrakło. Czego?

- Francuzi podbili kilka trudnych piłek w obronie i nam uciekli. Generalnie rywal był wyraĽnie lepszy. Je¶li przegrywasz sety do 18, to musisz przyznać, że przeciwnik był lepszy. Muszę powiedzieć, że trochę się tego spodziewałem, bo nasz zespół miał wielki problem mentalny po porażce z Argentyn±. Dla mnie było jasne, że trudno będzie nam się podnie¶ć. Ale wydaje mi się, że całkiem nieĽle nam to wyszło. Widzę pozytywy.

Jakie?

- Sporo punktów zdobyli ¶rodkowi, Kochanowski i Bieniek, tu była spora poprawa. Zaobserwowałem jeszcze kilka innych dobrych rzeczy i dlatego uważam, że możemy wygrać z Serbi±.

Dwie godziny przed meczem z Francj± powiedział nam Pan, że Michał Kubiak nie zagra, bo oszczędza go Pan na Serbię. Dlaczego jednak wyst±pił przeciw Francji, i to nie przez chwilę?

- Plan był taki, żeby się rozgrzał i ewentualnie był do dyspozycji. Czuł się dobrze, więc w pewnym momencie poprosiłem, żeby wszedł do drugiej linii, a on się zgodził. Stopniowo dawałem mu grać coraz więcej. Najpierw pięć minut, póĽniej siedem-osiem. Uważałem, żeby go nie przemęczyć. Bardzo dobrze znosił grę, wysiłek mu służył. Je¶li nic się nie zmieni, to w niedzielę będzie gotów, żeby pomóc nam pokonać Serbię.

Planuje Pan wystawić Kubiaka w pierwszej „szóstce”?

- Nie wiem, zobaczymy jak się będzie czuł.

A jak się czuł po meczu z Francj±?

- Musicie jego zapytać. Ja od pocz±tku mojej pracy z kadr± Polski mówiłem, że Kubiak będzie grał u mnie zawsze, je¶li tylko będzie mógł wyj¶ć na boisko.

Bartosza Kurka też oszczędzał Pan na Serbię?

- Przed mistrzostwami nie byłem do końca przekonany czy jako pierwszy atakuj±cy powinien grać Kurek, czy Damian Schulz, bo obaj prezentowali się dobrze. Kurek grał dużo we wcze¶niejszych meczach turnieju, więc teraz postawiłem na Schulza. Nie miał najlepszego dnia, ale się starał, on też może nam jeszcze pomóc.

Serbia jest już pewna awansu do najlepszej „szóstki” mistrzostw. Dzięki temu może być nam łatwiej?

- Nie wiem, musicie o to zapytać Serbów. A my musimy zagrać dobry mecz.

Dlaczego po porażce z Argentyn± uznał Pan, że lepiej skumulować siły na Serbię niż rzucić wszystko na Francję? Uważa j± Pan za drużynę słabsz± od Francji?

- Serbia grała z Francj± i j± pokonała [3:2 w pi±tek], ale my mamy taki styl gry, który sprawia, że lepiej nam się walczy z Serbami niż z Francuzami.