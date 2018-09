Czy rywale pomogą Polakom w awansie do 3. rundy MŚ?

Prowadzenie reprezentacji Polski przez Stephane'a Antigę na mistrzostwach rozpoczęło się od szybkiego 3:0 z Serbami na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tak ¶wietny start był pocz±tkiem złotej serii biało-czerwonych, która zakończyła się wywalczeniem zwycięstwa w mundialu.

Piękna feta była jednak pocz±tkiem niepięknej tendencji, która trzyma się zespołu od tamtego czasu. PóĽniej przegrywali¶my z Serbi± w 2015 roku w turnieju finałowym Ligi ¦wiatowej 2:3 i wygrali¶my tylko w eliminacjach do igrzysk olimpijskich 2016. Następnie przyszły dwie porażki w Lidze ¦wiatowej 2016, jedna w Memoriale Wagnera i ta najbardziej bolesna – na stracie mistrzostw Europy 2017, kiedy Stadion Narodowy nie przyniósł szczę¶cia biało-czerwonym (0:3).

Ostatnie spotkanie Polaków z Serbami miało miejsce w Lidze Narodów. Wszystkie trzy sety przegrane były przez biało-czerwonych 23:25. Rywale wyszli wtedy składem Uros Kovaević (14 punktów), Krsmanović (6), Ivović (5), Jovović (1), Atanasijević (20), Lisinac (6), Rosić. Polacy oparli za to swoj± siłę na Kurku (17), Szalpuku (6), Drzyzdze (3), Kochanowskim (6), Kwolku (7), Bieńku (6), Zatorskim.

Serbia zwycięzc± grupy H? A może pomoże Polakom?

Po wygranych 3:2 z Francj± i 3:0 z Argentyn± Serbowie s± na pierwszym miejscu w grupie H. Maj±c 6 zwycięstw i 17 punktów, co zagwarantowało im awans do najlepszej szóstki turnieju. Mecz z Polakami będzie dla nich okazj± do utrzymania fotela lidera, więc nie jest to spotkanie „o nic”. Wiadomo też, że w starciu z Albicelestes odpoczywał lider drużyny, Aleksandar Atanasijević, którego na boisku zast±pił Drażen Luburić. Zdobył 14 punktów przy 12 Marko Ivovica. To oznacza, że zespół ten ma wyrównany skład, którym jest w stanie zagrozić rywalom niezależnie od ustawienia.

Na pewno możliwo¶ć wygrania grupy jest kusz±ca dla Serbów. Nie zmienia to faktu, że w przypadku triumfu nad Polsk± zespół ten awansuje do kolejnej rundy razem z coraz lepiej graj±c± Francj±. Je¶li team Nikoli Grbicia przegrałby z biało-czerwonymi, wtedy do kolejnej rundy wejd± ¶rednio spisuj±cy się podopieczni Vitala Heynena, co teoretycznie jest korzystnym rozwi±zaniem dla drużyn licz±cych na medal mistrzostw ¶wiata. Realizacja tego scenariusza wi±załaby się jednak z możliwo¶ci± utraty przez Serbów fotela lidera. Nie wydaje się również, by drugi mecz z rzędu największa gwiazda teamu, czyli Atanasijević, odpoczywała w kwadracie dla rezerwowych.

Pocz±tek spotkania z Serbi± w niedzielę o 19.40.