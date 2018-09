MŚ Siatkówka 2018. Sytuacja w "polskiej" grupie [TABELA]

bubba222 pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

ja to nie rozumiem jednego.Jak drużyna,która w 1szej czę¶ćci mistrzostw umówmy się,cos tam grała,po dwóch dniach cofnęła się w rozwoju do juniorów...Nie ma zagrywki,obrony,bloku,ataku...Jakby im Harry Potter w doopy różdzki powsadzał...Zagrywka-chyba jedn± ręk± przeciwnicy mogliby odbierać.Blok-cienizna....obrony nie ma.Atak to jaki¶ żart...Albo wyblok,albo blok,albo obrońca broni...Jakby inna drużyna w drugiej rundzie grała...