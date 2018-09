Serbia pewnie ograła Argentynę. Jest liderem grupy H

Już od samego początku sobotniego spotkania Serbowie okazywali wyższość w ataku mimo nieobecności Aleksandara Atanasijevica w podstawowej szóstce. Zastępujący go Drażen Luburić nie był jednak najczęściej punktującym zawodnikiem swojego zespołu. Zdobył 4 punkty, a Marko Ivović miał 5. Po stronie argentyńskiej najczęściej punktowali Lisandro Zanotti oraz Cristian Poglajen (3 punkty). Przewaga z początku partii wystarczyła Serbii do spokojnego doprowadzenia do korzystnego wyniku (25:18).

MŚ Siatkówka 2018. Serbowie wygrywają! Sytuacja w "polskiej" grupie [TABELA]

Choć Argentyna prowadziła na pierwszej przerwie technicznej, to nie zwiastowało to rychłej poprawy jej gry (8:7). Traciła punkty głównie przez gorszy procent skutecznego ataku (41 do 52 przeciwników) i brak punktowego bloku (0:2). Choć jeszcze w połowie partii mogła nawiązać walkę z rywalami (15:16), to później przewaga Serbów urosła do trzech punktów (22:25).

W trzeciej partii Albicelestes prowadzili czterema punktami (11:7), a zespół z Serbii chciał postawić wszystko na grę w ataku Luburica. To rozwiązanie tylko częściowo się opłaciło. Dzięki dobrej zagrywce Pablo Crera Albicelestes wyszli na prowadzenie 15:9, jednak stracili jej większość przez nieskuteczność ataku Bruno Limy (19:18). Wyrównanie przyszło wraz z kuriozalnymi zagraniami Zanottiego w ataku (20:20), a wygrana Serbów dzięki blokom na Argentyńczykach (25:22).

Tym samym Serbowie „przeskoczyli” Polaków w tabeli. Mają 6 zwycięstw i 17 punktów, podczas gdy biało-czerwoni 5 triumfów i 16 punktów (jeden mecz mniej).

Serbia – Argentyna 3:0 (25:18, 25:22, 25:22)

