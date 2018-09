MŚ siatkówka. Polska ? Francja. Michał Kubiak jedzie z drużyną do hali. ?Decyzja czy zagra zostanie podjęta tuż przed meczem?

- Nie gor±czkuje, jest zdecydowanie lepiej. Ale trzeba pamiętać, że trochę nie dotykał piłki. Nie przes±dzałbym, że będzie grał. Faktem jest to, że jest na treningu, zobaczymy jak się będzie prezentował i jak się będzie czuł – mówił nam Szyszko w sobotę rano.

Kubiak wzi±ł udział w czę¶ci zajęć – ćwiczył zagrywki, ataki i przyjęcia, a wcze¶niej jeĽdził na rowerze stacjonarnym. Dla kapitana kadry były to pierwsze zajęcia po wtorkowym meczu z Bułgari± (3:1) na zakończenie pierwszej fazy M¦.

Czy Kubiak jest gotowy do gry? Na pewno nie na sto procent. Ale trudno z niego zrezygnować, zwłaszcza po pi±tkowej porażce z Argentyn± 2:3. Po niej Polska nadal prowadzi w grupie H, ale jej przewaga nad rywalami się zmniejszyła. Nasz zespół ma 16 punktów, Serbowie maj± ich 14, Francuzi 12, a Argentyńczycy osiem. Awans do Top 6 M¦ uzyska zwycięzca grupy, a być może również drużyna, która ukończy rywalizację na drugiej pozycji (grupy s± cztery, do Turynu poza zwycięzcami pojad± też dwie najlepsze ekipy z drugich miejsc).

Dziennikarz Polsatu Jerzy Mielewski twierdzi, że występ Kubiaka jest „chyba niemożliwy”. Siatkarz miał mu powiedzieć, że nie byłoby problemu, gdyby chodziło o zwykłe przeziębienie. – Michał był na antybiotykach – poinformował Mielewski.

Był, a czy nadal jest? – Musiałbym spytać doktora jak na dzi¶ wygl±da leczenie Michała, ale niestety z doktorem będę się widział za godzinę-półtorej – mówi nam Szyszko. – Na pewno nic nie jest przes±dzone. Michał jedzie z drużyn± do hali, a decyzja czy zagra zostanie podjęta w ostatniej chwili, tuż przed meczem – podkre¶la rzecznik reprezentacji.

To ważna wiadomo¶ć o tyle, że nawet je¶li Kubiak nie zagra, będzie mógł wspierać swych kolegów, stoj±c w kwadracie dla rezerwowych i podpowiadaj±c im na przerwach.

