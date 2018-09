MŚ siatkówka 2018. Daniel Pliński dla Sport.pl #6: Koszulki? To co najmniej nieuczciwe. Z Zagumnym wiedzieliśmy, że Kurek będzie miał problem

Łukasz Jachimiak: O meczu z Argentyn± rozmawiamy dopiero kilkana¶cie godzin po jego zakończeniu. Musiałe¶ ochłon±ć?

Daniel Pliński: Tak, byłem bardzo wkurzony.

Dlaczego wszystko wygl±dało aż tak Ľle?

- Już w pierwszym secie niepotrzebnie wdali¶my się w jakie¶ gierki słowne, głupie dyskusje, "czelendże" nie "czelendże". PóĽniej to narastało. A jeszcze w drugim secie marazm się wkradł w nasz± grę i do końca nie umieli¶my z niego wyj¶ć.

M¦ siatkówka 2018. Michał Kubiak trenuje przed meczem Polska - Francja. "Nie przes±dzałbym, że zagra"

My¶lisz, że Michał Kubiak wyrwałby z niego drużynę?

- My¶lę, że tak. Michał jest bardzo potrzebny. To jest najbardziej do¶wiadczony, ograny, kompletny zawodnik. W decyduj±cych momentach by pomógł.

Mówiłe¶ ostatnio, że Bartosz Kurek ro¶nie z każdym meczem. Teraz nie masz wyj¶cia, musisz powiedzieć, że zawiódł. Nie tylko w sensie sportowym, ale też mentalnym, prawda?

- Przed meczem rozmawiali¶my na temat Kurka z Pawłem Zagumnym. Stwierdzili¶my, że będzie mu dosyć ciężkawo, bo Conte bardzo dobrze blokuje. To się nam nie sprawdziło, bo Conte bardzo szybko zjechał z boiska. Ale jedna rzecz się potwierdziła – że Kurek miał problem na naszym prawym skrzydle. ¦rodkowi dobrze dochodzili, pomagali w bloku i Kurek miał duże problemy ze skończeniem piłki.

Pewnie słyszałe¶, jak w pewnym momencie meczu komentuj±cy go na antenie Polsatu Wojciech Drzyzga powiedział, że współczuje Fabianowi, bo ten ma obok koszulki, a nie zawodników?

- Nie chcę się na ten temat wypowiadać. To jest co najmniej nieuczciwe. I tyle.

To teraz temat Vitala Heynena. Czy Julio Velasco nie ma racji, gdy zauważa, że Heynen oprotestowuje absolutnie każd± decyzję na niekorzy¶ć swojego zespołu i że tak nie powinno być?

- No tak, tak to wygl±dało. Widać było, jak bardzo wkurzony był tym wszystkim Velasco. Aż pokazywał „wała”. Generalnie fatalne jest to zamieszanie zwi±zane z wypychaniem piłki po bloku. Od zawsze powtarzam, że w 90 procentach takich akcji punkt powinien być przyznawany dla go¶cia, który blokuje. Ale zawsze było tak, że punkt dostawał go¶ć, który wypychał. To było głupie, bo tak na logikę i fizykę, to wypychaj±cy do końca trzyma piłkę i on ostatni ma z piłk± kontakt. Ale żenuj±ce jest, że nagle, w trakcie mistrzostw ¶wiata, zaczyna się inne ocenianie. FIVB robi bałagan. Wcze¶niej, przed mistrzostwami, powinny być te zmiany wszędzie wprowadzone, a tego nie widzieli¶my. Efekt jest taki, że w skandaliczny sposób zabrano nam dobrze skończon± piłkę meczow±. Przecież Artur Szalpuk pięknie wybił piłkę po bloku. Zastanawiam się czy ten sędzia z Dominikany nie chciał wtedy oddać Argentyńczykom punktu, który im zabrał niesłusznie chwilę wcze¶niej.

M¦ siatkówka. Polska - Francja. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV, stream online

Tak to wygl±dało.

- No ale przy piłce meczowej? Wtedy sędzia nie ma prawa robić takich rzeczy. Artur naprawdę perfekcyjnie obił blok, to był krótki kontakt, normalny plas, blok, aut. I powinno być po meczu. A co do Heynena, to przestańmy się dziwić. Ten trener cały czas jest taki. Nie możemy powiedzieć: "O kurczę, ale numer odwalił". Przecież on zawsze się o wszystko kłóci, taki jest. Jest cały czas sob±. Albo kto¶ to akceptuje, albo nie. Oczywi¶cie gdybym siedział po tej stronie co Velasco, to też byłbym bardzo zdenerwowany. Ale jestem po stronie Polski i widzę, że Heynen zawsze robi wszystko, żeby pomóc naszej reprezentacji. Czasami specjalnie wywołuje awanturę i pracuje na żółt± kartkę, żeby w ten sposób pobudzić zespół. On tego nie robi przeciwko naszej drużynie.

Czy nie "podpalił" Argentyny? Nie pobudził jej tymi awanturami? Czy jest tak, że w jakim¶ stopniu to zrobił, ale musiał podj±ć takie ryzyko, bo musiał pobudzić swój zespół?

- Nie było lidera na boisku, więc on musiał jako¶ chłopakami wstrz±sn±ć. Ale popełnił w tym błędy. Na pewno niepotrzebne były dyskusje już w pierwszym secie. Przy prowadzeniu bodajże 9:3 uparł się na challenge, kłócił się, dyskutował. A po co? Chłopaków wybijał z rytmu, a przy naszej dobrej grze i przy słabej grze Argentyny trzeba było machn±ć ręk±, dalej robić swoje. Wynik był taki, że nic nam nie groziło. Powinien wtedy odpu¶cić. Ale nie umie.

W pi±tek Michał Kubiak siedział przed telewizorem, w sobotę trenował z kadr± przed południem i chyba zagra wieczorem z Francj±. Ulga?

- Jestem ciekaw czy na pewno nie mógł zagrać z Argentyn±. Jeżeli miał możliwo¶ci grania, to ja jako trener zrobiłbym wszystko, żeby grał. Oszczędzanie go na Francję i Serbię można wytłumaczyć, ale żeby się nie okazało, że teraz i Michał nie pomoże. Będzie się trzeba mocno bić.

Boisz się Francuzów?

- Zagraj± na maksa, ale my też zagramy na maksa. Jest kwestia kto lepiej wytrzyma ci¶nienie. W meczu Francji z Serbi± widziałem u Francuzów dużo ci¶nienia, dużo elektrycznych ruchów. Piłkę meczow± Serbowie skończyli tak, że zaserwowali skróta, a piłka spadła ¶rodkowemu na głowę. Już po tym widać nerwy.

Po secie, którego Francuzi przegrali, mimo prowadzenia 24:22, też widać.

- Dokładnie.

W tej partii dwóch piłek setowych nie skończył Earvin Ngapeth. Chyba cały czas jest daleki od swojej normalnej formy?

- To prawda. W meczu z Brazyli± w końcówce tie-breaka dostał takie cztery „czapy” [bloki], że masakra. Cztery w kilka minut, a przecież normalnie jak dostaje w całym meczu, to jest wszystko. Francuzi maj± problem z własn± gr±. Mecz z Argentyn± musimy uznać za wpadkę, ale po niej trzeba wyj¶ć i normalnie grać. Teoretycznie Francja ma w naszej grupie największy potencjał, ale nie jest w najwyższej formie.

Wyobrażasz sobie, że jednak nie pojedziemy do Turynu? Że aż tak zepsujemy ¶wietn± sytuację, jak± mieli¶my po pierwszej fazie?

- Nie wyobrażałem sobie, ale po meczu z Argentyn± my¶lę, że jednak wszystko jest możliwe. A jak teraz przegramy oba mecze, nie zdobywaj±c punktu? My¶my przegrali ze słabo graj±c± Argentyn±. Dlatego trzeba się zastanawiać. Ale wierzę, że się podniesiemy. Tylko zauważam, że w pi±tek nie było żadnych w±tpliwo¶ci, a teraz – niestety – musz± być.

Jeżeli podobał Ci się artykuł, to wypróbuj nasz nowy sportowy newsletter. Kliknij, się zapisać >>>