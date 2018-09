MŚ siatkówka 2018. Polska - Francja. Mecz, od którego zależy za dużo. Pokaleczona Francja wciąż walczy o awans

Francja to zwycięzcy Ligi ¦wiatowej z 2015 i 2017, a także mistrzowie Europy sprzed trzech lat. Mimo pocz±tkowego braku sukcesów pod wodz± ich aktualnego szkoleniowca, Laurenta Tillie, cierpliwo¶ć i spora dawka spokoju w zespole przerodziły się w sukces. W ostatnich kilku latach drużyna ta była faworytem większo¶ci imprez, stanowi±c o sile europejskiej siatkówki.

Obecnie w grupie H mistrzostw ¶wiata zajmuje 3. miejsce, na swoim koncie maj±c 3 zwycięstwa i 3 porażki oraz 12 punktów. Jej pi±tkowy mecz z Serbi± zakończył się tie-breakiem. Siłę ataku oparła na Stephane Boyerze, który skończył 29/46 zagrań w ataku, zdobywaj±c 34 punkty. Największa gwiazda kadry, Earvin Ngapeth, punktował trzynastokrotnie, utrzymuj±c 50 procentow± skuteczno¶ć ataku.

Czy Francja gra o nic?

Przed przyst±pieniem do drugiej fazy turnieju Francuzi mieli na swoim koncie dwie porażki i 11 punktów. Wiedzieli, że musz± wygrywać wszystko, by przy przewidywanym triumfie Polski z Argentyn± móc liczyć na awans. Po przegranym meczu z Serbi± byli więc załamani.

Graj±cy w ZAKSIE Kędzierzyn-KoĽle kapitan drużyny z Francji, Benjamin Toniutti, powiedział, że mimo sympatii w stosunku do naszego kraju, będzie trzymał kciuki za triumf Albicelestes, ponieważ to pozwoli jego kadrze utrzymać szanse na awans do Final Six turnieju.

Jego nadzieje nie okazały się płonne. Polacy przegrali z Argentyn± 2:3, znacz±co utrudniaj±c sobie drogę do awansu. Musz± wygrać mecz za trzy punkty, by być w „top 6” albo zwyciężyć za dwa, potrzebuj±c do awansu choćby zwycięstwa Włochów. W tej sytuacji Trójkolorowi nie mog± już pozwolić sobie na porażki – musz± wygrać dwa mecze, czyli z biało-czerwonymi również.

Boyer kluczem

- Boyer jest kluczem do tego, by wygrać mecz. Zablokowanie tego zawodnika jest ważne, bo zdobywa on najwięcej punktów i do niego kierowanych jest najwięcej piłek. Ngapeth pomaga drużynie, ale nie zapominajmy też o Kevinie Tillie, który w meczu z Serbi± był „w gazie”. Czekamy na to, co my pokażemy. Liczę na powrót do tego, co grali¶my wcze¶niej. Potrafimy przecież grać bez błędów i bardzo cierpliwie. Jak zaczniemy się kopać to nie będzie to nasza siatkówka. W meczu z Argentyn± sami sobie zrobili¶my problem – mówi statystyk teamu trenera Vitala Heynena, Robert KaĽmierczak.

- W starcu z Albicelestes Vital przej±ł rolę lidera pod nieobecno¶ć Michała Kubiaka. Nie możemy mieć pretensji o to, że walczył o każdy punkt. Czy to jest 9:3, czy 24:23 nie mamy wpływu na to, jak zareaguje drużyna przeciwna. Nie zabierajmy trenerowi możliwo¶ci walki o wynik – dodaje statystyk.

Mecz Polska – Francja w sobotę o 19.40.

