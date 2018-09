MŚ siatkówka 2018. Argentyna kpi z sędziowania i FIVB

- Nie mam nic przeciwko Polakom, ale nie może być tak, że w każdym meczu trener Polski kwestionuje każd± decyzję sędziów, która jest nie po jego my¶li – tłumaczył Velasco po meczu.

Oczywi¶cie zło¶ć na Vitala Heynena i na zagubionych sędziów (w końcówce tie-breaka zupełnie stracili kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami) nie może tłumaczyć skandalicznych gestów, jakie jeden z najlepszych trenerów siatkówki w historii prezentował po ostatniej piłce.

Velasco był w¶ciekły pewnie też dlatego, że nie po raz pierwszy w tych mistrzostwach sędziowie podejmowali kontrowersyjne decyzje przeciw jego drużynie. W pierwszej fazie turnieju Argentyna została skrzywdzona w meczu z Włochami.

W tej sytuacji sędzia uznał, że Argentyńczyk rzucił piłkę. Punkt dla Italii na 23:22 pomógł wygrać jej trzeciego seta. A że w czwartym gospodarze zwyciężyli 28:26, to cały mecz wygrali 3:1. I Argentyna została bez punktów.

Przekonanie Argentyńczyków o złym sędziowaniu jest słuszne. Nawet nasi zawodnicy, również zdenerwowani decyzjami Ortiza Ramireza, przyznawali, że mylił się w obie strony, często na niekorzy¶ć rywali.

Co ciekawe, po zwycięstwie nad Polsk± zespół Argentyny w wymowny sposób zapozował do zdjęcia, a oficjalna strona turnieju opublikowała je, chyba nie zauważaj±c, że to jawne wy¶miewanie całego zamieszania, do jakiego FIVB doprowadziła i nagle zmuszaj±c sędziów do nowego interpretowania przepisów, i obsadzaj±c mecze arbitrami tak słabymi jak pan Ramirez z Dominikany.

Argentyńczycy FIVB

Co pokazuj± Argentyńczycy? Oczywi¶cie gest proszenia o wideoweryfikację. To rzeczywi¶cie dobra puenta wydarzeń pi±tkowego wieczoru.

