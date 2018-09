MŚ siatkówka 2018. Michał Kubiak trenuje przed meczem Polska - Francja. "Nie przesądzałbym, że zagra"

Przypomnijmy, że Kubiak od kilku dni zmaga się z przeziębieniem. Z tego powodu kapitan kadry nie zagrał w piątek, w przegranym 2:3 meczu z Argentyną.

Kubiak był liderem naszej drużyny w pierwszej fazie MŚ. Po kończącym ją meczu z Bułgarią przyjmujący się przeziębił. W środę miał gorączkę, w czwartek i w piątek nie trenował. Mimo to był szykowany do gry z Argentyną, w naszym pierwszym spotkaniu w drugiej rundzie turnieju. Półtorej godziny przed tym meczem Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował, że kapitan jednak zostanie w hotelu.

- Oglądał mecz, siedząc przed telewizorem. I jak stwierdził, dużo trudniejsze jest patrzenie w telewizor niż bycie na boisku. Dla mnie to akurat nic odkrywczego, jestem w stanie to dobrze zrozumieć – mówi nam Mariusz Szyszko, kiedyś rozgrywający kadry, olimpijczyk z Atlanty z 1996 roku.

Po piątkowej dawce nerwów przed ekranem Kubiak postanowił spróbować wrócić do gry. – Czy jest z nim już całkiem okej? To się okaże. Nie gorączkuje, jest zdecydowanie lepiej. Ale trzeba pamiętać, że trochę nie dotykał piłki. Nie przesądzałbym, że będzie grał. Faktem jest to, że jest na treningu, zobaczymy jak się będzie prezentował i jak się będzie czuł – podsumowuje rzecznik kadry.

Po pierwszej z trzech kolejek grupy H Polska ma 16 punktów i jest jej liderem. Drugie miejsce z 14 punktami zajmuje Serbia, dalej plasują się Francja (12 pkt) i Argentyna (8 pkt). Awans do Top 6 MŚ wywalczy zwycięzca grupy, a być może także jej drugi zespół (są cztery grupy, do Turynu pojadą dwie najlepsze ekipy z drugich miejsc).

